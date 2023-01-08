Ситуация под Кременной: оккупанты "проседают", поэтому перекидывают силы из-под Бахмута - Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации на участке фронта вблизи Кременной. По его словам, ситуация стабильная, идут интенсивные бои. Российские войска там "проседают", поэтому перекидывают силы с Бахмутского направления.
Россияне понимают, что не выдержат давления ВСУ в районе Кременной, поэтому перебрасывают часть войск из-под Бахмута.
"Туда россияне перекинули несколько батальонов десантников и тяжелую технику. Враг там понемногу проседает... Оккупанты пытаются удержать Кременную, чтобы не разделить собственную оборону в Луганской области пополам", - сказал глава ОВА.
Гайдай добавил, что морозна погода приведет к увеличению интенсивности боевых действий в Луганской области.
"Ударили морозы, ночью до -17, наша тяжелая техника, наконец, сможет продвигаться вперед быстрее. Но не забываем, что погода все равно способствует и нам, и оккупантам", - объяснил он.
Гайдай также отметил, что силы обороны Украины шаг за шагом освобождают территорию Луганской области.
Как сообщал Главред, ранее Гайдай рассказал, что город Кременная в Луганской области является важным стратегическим населенным пунктом. После его освобождения украинским военным может открыться сразу два направления. Двигаясь вперед, украинские воины могут затруднить оккупантам перемещение своих резервов и техники.
Также Главред писал, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин так настойчиво хочет захватить Бахмут Донецкой области из-за месторождений в районе города.
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