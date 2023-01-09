ВСУ продвигаются на Луганщине, в войсках РФ есть расстрелы за отказ атаковать – Гайдай

Продвижение армии Украины в Луганской области идет сложно, но войска уничтожают силы и средства оккупантов РФ, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

Бойцы ВСУ в Луганской области мотивированы и продолжают освобождать регион - Гайдай / Коллаж 93 ОМБр, Суспільне

В Луганской области силы обороны Украины продолжают постепенное освобождение своих территорий. Движение идет сложно, однако армия уничтожает военную технику и личный состав оккупантов России. У россиян низкий боевой дух – над ними издеваются заключенные и кадыровцы. Пленные говорят, что есть случаи показательных расстрелов за отказ идти в атаку без оснащения. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ВСУ мотивированы, настроение боевое. Освобождение украинской земли идет сложно, однако украинские бойцы уничтожают вражеские силы.

"Я говорил давно, что трудно будет даваться освобождение Луганщины, потому что (оккупанты. – ред.) подготовились достаточно тщательно. Но понемногу все равно наши Силы обороны продвигаются вперед, уничтожают и технику, и личный состав. Судя по тому, что рассказывают мобилизованные, которые сдаются в плен, то с моральным духом российско-оккупационных войск все, наоборот, плохо", - сказал Гайдай.

По его словам, пленные говорят, что в войсках РФ над ними издеваются кадыровцы и заключенные из ЧВК Вагнера. Иногда бывают расстрелы в ответ на отказ идти в атаку без экипировки.

"Первое, что рассказывают, – что над ними издеваются. Это главный месседж, почему они сдаются. Потому что реально, что кадыровцы, что зеки-вагнеровцы, все над ними издеваются, бьют, и иногда, когда люди не хотят выходить на передовую без соответствующей экипировки, даже показательно расстреливают, поэтому ситуация там достаточно ужасная", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Война России против Украины на Донбассе

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее рассказал, что армия Украины может переломить ход боевых действий на Донбассе.

Но для этого украинским войскам нужно больше ракетных систем залпового огня типа HIMARS и MLRS. По словам Череватого, у оккупантов РФ еще есть ресурсы, чтобы продолжать боевые действия.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что Россия в ходе своего нового наступления может пойти в атаку в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Но, по мнению Арестовича, Москва, вероятно, бросит все новые силы на захват Донбасса.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сделал прогноз о том, что ВСУ в марте пойдут в больше наступление. Цель – освобождение всех украинских территорий в границах 1991 года. Агрессора Россию ждет окончательное поражение в войне.

Смотрите видео ТСН - как пушкари ВСУ останавливают наступления войск РФ на Донбассе

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