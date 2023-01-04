Россия может пойти в наступление на Донбассе, Запорожье и "пощупать" Харьковщину – Арестович

Пропаганда агрессора России будет запущена в полную силу для того, чтобы оправдать войну против Украины, сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

Россия, скорее всего, бросить все силы на захват Донецкой и Луганской областей - Арестович / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Оккупант Россия в рамках нового наступления на Украину может пойти в атаку на Запорожском, Донецком с Луганским направлениях и попытаться прощупать ситуацию на Харьковщине. Однако, наиболее вероятно, что захватчики бросят все свои силы на Донбасс. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что российская оккупационная армия может пойти в наступление на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Не исключена попытка "пощупать" Харьковское направление.

Впрочем, наиболее вероятным сценарием выглядит заброска всех сил на Донецкое и Луганское направления.

Тогда российская пропаганда будет работать на полную катушку, чтобы оправдать цели так называемой "спецоперации".

"Мол, давайте все бросим на Донецкую и Луганскую области, отобьем их, если получится. И тогда они смогут объявить, что это и были цели "спецоперации", что спасали "ЛНР" и "ДНР", а вот этот заход под Киев, Чернигов, Сумы, Херсон — это нужно было, чтобы разгромить "коварные" группировки НАТО, которые уже были готовы атаковать несчастные "ДНР", "ЛНР", Крым. Мы разгромили их, отошли, вот сейчас защищаем границы, а принимали мы четыре области в состав для того, чтобы было чем торговаться, чтобы Запад знал", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война России против Украины

Американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что война будет продолжаться в течение 2023 года.

Реальные переговоры между Киевом и Москвой могут случиться, если оккупанты будут терпеть поражения на поле боя. Но для этого ВСУ нужно будет разбить российские войска.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что армия Украины продолжает свое продвижение в регионе. Украинские войска взяли под огневой контроль стратегическую трассу Сватово-Кременная. В такой ситуации оккупанты сталкиваются с большими проблемами в логистике.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник считает, что как только замерзнет почва, войска РФ пойдут на Харьков. По мнению военного, они будут атаковать силами мобилизованных. Силы обороны Украины будут отбивать наступление.

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