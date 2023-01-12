glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Войска РФ собрали в Луганской области почти 30 тысяч оккупантов – Гайдай

12 января 2023, 08:45
Военные ВСУ захватили новый российский танк, из которого враг совершил только 49 выстрелов, сказал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Гайдай, ВСУ
Бойцы сил обороны Украины продолжают отражать атаки оккупантов РФ на Луганщине - Гайдай / Коллаж 93 ОМБр, Суспільне

Оккупационные войска России собрали уже около 30 тысяч своих войск в Луганской области. Захватчики постоянно обстреливают освобожденные ВСУ населенные пункты в регионе. Украинские войска захватили новые российский танк, из которого оккупанты сделали только 49 выстрелов. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВА, российские оккупанты сосредоточили в регионе уже почти 30 тысяч военных. В область перебрасываются не только мобилизованные и заключенные, но и оккупанты, которые достаточно давно подписали контракты с ЧВК Вагнер.

"Относительно личного состава на нашем (Луганском) направлении – где-то 30 тысяч их там есть", - говорит чиновник.

По словам Гайдая, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, которые освободили украинские военные. В частности, со стороны врага постоянно идут обстрелы Стельмаховки.

Также он добавил, что силы обороны Украины захватили новый российский танк, из которого оккупанты стреляли только 49 раз.

"Наши военные захватили новый российский танк, из которого враг успел произвести только 49 выстрелов", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Ситуация в Луганской области

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ранее рассказал, что силы обороны Украины продолжают постепенно освобождать регион. По его словам, оккупанты проседают на направлении Сватово-Кременная, поэтому перебрасывают туда силы с Бахмутского направления.

Также Гайдай сообщал, что продвижение ВСУ в Луганской области идет сложно, однако украинские войска уничтожают силы и средства оккупантов. Пленные российские военные говорят, что в их рядах есть случаи показательных расстрелов за отказ идти в атаку без должного снаряжения.

10 января Гайдай сказал, что оккупанты России усиливаются на направлении Кременная-Сватово. Захватчики опасаются наступления ВСУ и перебрасили туда несколько подразделений десантников и танки.

Смотрите видео ТСН - как пушкари ВСУ сдерживают атаки оккупантов РФ на Донбассе

Другие новости:

ВСУ войска России новости Луганской области война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:45

Войска РФ собрали в Луганской области почти 30 тысяч оккупантов – Гайдай

08:40

"У Шойгу – две семьи, у Лаврова тоже": Фейгин рассказал о "модных" отношениях чиновников РФВидео

08:21

Умные люди в России реально готовятся к её распадумнение

08:13

Отключений света станет меньше: в Укрэнерго дали оптимистический прогноз на выходные

07:51

Хотят "реанимировать" войну: есть 2 причины назначения Герасимова командующим войсками РФ в Украине – ISWВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:38

Не хватает боеприпасов: РФ не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году - ISW

06:40

США не подтверждают информацию о захвате Соледара россиянами - ОстинВидео

06:10

Должен же, наконец, Новичок хоть кого-то убить?мнение

05:45

"Есть силы, однако не хватает средств": Свитан рассказал, смогут ли ВСУ продолжить контрнаступлениеВидео

Реклама
05:45

Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений: заблестит словно из магазинаВидео

05:10

"Хочет быть хозяином РФ": эксперт о важности Соледара и почему за него уцепился ПригожинВидео

05:00

Колядки на Старый Новый год: веселые слова колядок для детей и взрослых

05:00

"Добрий вечір тобі, пане господарю!" - текст колядки, видео

04:50

Военный эксперт спрогнозировал, когда у врагов наступит снарядный голодВидео

03:44

Бывшая жена Виталия Кличко посветила упругими ножками в домашнем халатике

03:20

Вкуснейший рецепт вареников с сюрпризом на Старый Новый год: узнайте, что вас ждет весь 2023 годВидео

03:13

"Календарь дальнобойщика 96": Волочкова разделась до трусов и стала посмешищемВидео

02:45

Генерал США рассказал, какое оружие нужно для освобождения КрымаВидео

02:05

Аномальная "жара" до + 18°: украинцев ошарашили прогнозом резкого потепленияВидео

01:32

Драцена замерзла: как спасти растение от гибели

Реклама
00:58

Сплошная белая полоса: трех знаков Зодиака в 2023 году ждет неслыханное счастье и тотальное везениеВидео

00:51

Почему 12 января нельзя прикасаться к соли и солить еду: приметы и важные запреты дняВидео

00:00

Поздравления со Старым Новым годом 2023 - открытки, картинки, теплые слова

11 января, среда
23:54

Медведев закатил истерику из-за передачи Украине танков Leopard и прибег к бессмысленным угрозамВидео

23:23

София в Париже: бывший муж запроданки Ани Лорак засветил дочь в компании новой семьи

23:06

Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут бедуВидео

22:59

Там уже 17 вертолетов: оккупанты строят новую авиабазу в БердянскеВидео

22:54

Почему после неудачных попыток взять Бахмут россияне пошли на штурм Соледара: объяснение экспертаВидео

22:35

Бессовестная и песни не огонь: Ефросинина и Полякова захейтили Огневич - певица не промолчала

22:21

Становятся миллионерами: 6 имен, которые имеют уникальный успех богатстваВидео

22:00

Путин недоволен и идет ва-банк, или Почему Суровикин стал заместителем Герасимовамнение

21:54

"Там вся элита армии РФ": офицер рассказал о том, что происходит в СоледареВидео

21:32

"Следующие 24 часа будут решающими": украинский солдат рассказал о тяжелой ситуации в СоледареВидео

21:25

"Не надо делать из этого катастрофы": эксперт спрогнозировал сдачу СоледараВидео

21:02

"Еще один официант": счастливая предательница Лорак показала нового мужчинуВидео

20:55

"Подрывает боеспособность армии": оккупанты злостно обратились прямо к ПутинуВидео

20:33

Хурма будет сладкой, как мед: как довести фрукт до спелости уже домаВидео

20:31

Синоптик удивила прогнозом для Украины: что ждет всю странуВидео

20:24

Известный артист предлагал однополые отношения: Демин рассказал про ухаживания в начале его карьеры

20:00

Захватом Соледара Пригожин хочет убрать Шойгу как конкурента - Петр Черник

Реклама
19:56

Российский террор в Авдеевке довел 6-летнюю девочку до сердечного приступа: ребенка не смогли спастиВидео

19:54

Зеленский откровенно рассказал, что сейчас происходит в СоледареВидео

19:43

"Перед российской публикой - пожалуйста": Maruv отожгла в Дубае перед россиянами

19:20

Почему Россия редко пускает ракеты из воздушного пространства Беларусимнение

19:05

Три знака Зодиака получили шанс на новую жизнь: кто стал баловнями судьбы в январе

19:00

Гороскоп на завтра 12 января: Водолею – сильный стресс, Тельцу – борьба за себяВидео

18:59

Пенолюбы и пенохлебы: что будет, если каждый день пить пивоВидео

18:57

"На кого он Степаненко променял": молодую жену Петросяна заплевали россияне

18:40

"Не хватает воздуха": в тяжелых боях под Бахмутом погиб мастер спорта и отец двоих детейВидео

18:31

"Я предатель": Усик удивил заявлением о верности Московскому патриархатуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять