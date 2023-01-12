Войска РФ собрали в Луганской области почти 30 тысяч оккупантов – Гайдай

Военные ВСУ захватили новый российский танк, из которого враг совершил только 49 выстрелов, сказал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Бойцы сил обороны Украины продолжают отражать атаки оккупантов РФ на Луганщине - Гайдай / Коллаж 93 ОМБр, Суспільне

Оккупационные войска России собрали уже около 30 тысяч своих войск в Луганской области. Захватчики постоянно обстреливают освобожденные ВСУ населенные пункты в регионе. Украинские войска захватили новые российский танк, из которого оккупанты сделали только 49 выстрелов. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВА, российские оккупанты сосредоточили в регионе уже почти 30 тысяч военных. В область перебрасываются не только мобилизованные и заключенные, но и оккупанты, которые достаточно давно подписали контракты с ЧВК Вагнер.

"Относительно личного состава на нашем (Луганском) направлении – где-то 30 тысяч их там есть", - говорит чиновник.

По словам Гайдая, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, которые освободили украинские военные. В частности, со стороны врага постоянно идут обстрелы Стельмаховки.

Также он добавил, что силы обороны Украины захватили новый российский танк, из которого оккупанты стреляли только 49 раз.

"Наши военные захватили новый российский танк, из которого враг успел произвести только 49 выстрелов", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Ситуация в Луганской области

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ранее рассказал, что силы обороны Украины продолжают постепенно освобождать регион. По его словам, оккупанты проседают на направлении Сватово-Кременная, поэтому перебрасывают туда силы с Бахмутского направления.

Также Гайдай сообщал, что продвижение ВСУ в Луганской области идет сложно, однако украинские войска уничтожают силы и средства оккупантов. Пленные российские военные говорят, что в их рядах есть случаи показательных расстрелов за отказ идти в атаку без должного снаряжения.

10 января Гайдай сказал, что оккупанты России усиливаются на направлении Кременная-Сватово. Захватчики опасаются наступления ВСУ и перебрасили туда несколько подразделений десантников и танки.

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