ВСУ продвигаются под Кременной: оккупанты перебрасывают десант и танки – Гайдай

Ситуация в Луганской области остается тяжелой, но полностью контролируемой Силами обороны Украины.

ВСУ продвигаются на Луганщине, рассказал Сергей Гайдай / t.me/luhanskaVTSA и УНИАН

В районе Кременной Луганской области оккупанты усиливают свои позиции, перебросив туда несколько подразделений десантников и танки, опасаясь наступления ВСУ, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне опасаются, что Кременная будет деоккупирована, они видят, что наши военные продвигаются вперед, поэтому они усиливают сейчас это направление, чтобы Кременную не покинули их же оккупанты. Перебросили туда несколько подразделений десантников, это уже кадровые военные РФ, и тяжелую технику в виде танков. Но пока это ситуацию не изменило. Более того, там если не каждую ночь, то через день точно, они теряют по 6-7 танков постоянно в результате работы наших защитников", — подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, в целом ситуация в Луганской области остается тяжелой, но полностью контролируемой Силами обороны Украины. В частности, в направлении Белогоровки Силы обороны стабильно отражают все наступления и попытки врага прорвать линию обороны.

"Что касается Сватовско-Кременского направлении, то там все же преимущество на стороне наших защитников, они не быстро, но стабильно освобождают территорию Луганской области... Я думаю, будет оживление боевых действий, потому что земля промерзла достаточно серьезно, и сейчас уже будет подключаться тяжелая техника", — сказал глава ОВА.

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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