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Украина не пойдет в наступление на территорию России – Арестович назвал причину

13 января 2023, 03:50
Советник ОП назвал два варианта, которые могут защитить Украину от новых войн с Россией.
ВСУ, война, украинские военные
Украина не пойдет в наступление на территорию РФ / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинская армия в любом случае не пойдет в наступление на Россию и не будет пытаться захватить российские территории. Об этом в интервью Олесе Бацман рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он также не может спрогнозировать, будет ли реальный развал России. Ведь много политиков в мире не хотят этого развала.

"Можем ли мы планировать развал России? Мы можем только надеяться на это. Потому что это силы и факторы, против которых в мире много тех, кто против нее выступают. И это ответ, почему украинские вооруженные силы и силы обороны не пойдут на территорию России. Потому что смена с защищающихся, благородных, защищающих себя и Западный мир на агрессора очень многими на Западе будет крайне дурно воспринят. Там даже к постпутинскому миру не все готовы, не говоря уже о построссийскому", - сказал Арестович.

Советник ОП убежден, что есть лишь два варианта, при которых Украина будет защищена от возможных будущих войн с РФ.

"Это делается на двух условиях. Мы должны быть настолько сильными, что они не рассчитывают на вариант победить нас военным путем. Да, гадить экономически, информационно, дипломатически, но военно нет. И второе – либо они разваливаются и физически нет субъекта, который будет предъявлять претензии Украине", - добавил Арестович.

Освобождение территорий Украины от оккупантов

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что для Украины 2023 год может стать победным в войне. Она имеет возможности освободить все свои территории и вернуться к границам по состоянию на 1991 год. Он назвал две возможные даты этого – конец мая или август 2023 года.

Однако военный эксперт Роман Свитан отмечает: когда Украине удастся вернуть все свои территории и выйти на границы по состоянию на 1991 год, это еще не будет означать полной победы над Россией. Полная победа для Украины – это распад Российской Федерации на составляющие.

Свитан отмечал, что защитники Украины уже готовы продвигаться в сторону Азовского моря и перерезать так называемый "сухопутный коридор" к оккупированному Крыму. Однако нет смысла наступать, пока не промерзнет почва. Есть проблемы и с вооружением. Как только ВСУ получат нужное оружие, начнется движение к Азовскому морю. Операция по освобождению Крыма ожидается после февраля-начала марта.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Алексей Арестович
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