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"Украина вернет территории в пределах 1991 года": эксперт назвал две вероятные даты

5 января 2023, 08:48
Все предпосылки складываются выгодным для Украины образом – производство в российском ВПК идет на спад и у оккупантов огромные потери.
Украинские военные, ВСУ Владислав Селезнев
Украина уже в этом году может вернуть территории в пределах 1991-го, считает Владислав Селезнев/ 93-я ОМБр Холодный Яр

Для Украины 2023 год может стать победным в войне. У нее есть возможности освободить все свои территории и вернуться к границам по состоянию на 1991 год.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю". Он обратил внимание, что о победе нашей страны в войне в этом году говорил уже ряд должностных лиц как в Украине, так и в других государствах. Среди них – глава ГУР генерал Кирилл Буданов, командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, и экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

По словам Селезнева, должностные лица и эксперты сходятся во мнении, что есть две даты возможного завершения войны: конец мая или август 2023 года. военный эксперт подчеркнул, что вторая дата может быть более реалистичной.

Однако полное освобождение возможно лишь при условии, что Запад полностью сохранит все санкции, которые были введены против России, а также предоставит Украине необходимое оружие и боеприпасы.

Кто такой Владислав Селезнев

Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год – начальник прес-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Селезнев объяснил, почему победа Украины в войне в этом году может стать реальностью.

"Мы видим стагнацию российского военно-промышленного комплекса, видим, насколько неэффективно российские генералы руководят "специальной военной операцией", видим колоссальные потери российских оккупантов. Собственно, все предпосылки складываются именно так, что даты, озвученные указанными военными чиновниками и экспертами, могут стать реальностью", – отмечает военный эксперт.

По его словам, речь идет об освобождении всех территорий нашего государства в пределах 1991 года.

Когда может завершиться война в Украине

Советник председателя ОП Михаил Подоляк назвал условия, при которых можно говорить о прекращении войны в Украине. Речь идет о трех решающих требованиях нашей страны. Как отметил Подоляк, Украина так просто не откажется от своих территорий, а война закончится только тогда, когда россияне полностью покинут территории нашей страны, выдадут авторов вторжения, а также вернут украинцам украденные дома и квартиры в Крыму.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал прогноз начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова относительно вероятных сроков завершения войны. Он подчеркнул, что считает реалистичным прогноз главы ГУР о том, что война может закончиться к лету 2023 года.

В то же время дипломат Владимир Огрызко отмечает, что для окончания войны нужно давить на окружение Путина. Тот режим, который сейчас существует в стране-агрессоре России, не пойдет ни на какие уступки в войне против Украины. Поэтому договариваться с нынешней российской верхушкой власти не имеет смысла.

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война в Украине вторжение России Владислав Селезнев
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