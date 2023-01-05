Опубликовано свежее фото Крымского моста: спустя 3 месяца после взрыва там еще идут ремонтные работы

Судя по новому фотоснимку, до полноценного возобновления движения на Крымском мосту в захваченном Россией Крыму понадобится еще немало времени.

На Крымском мосту до сих пор устраняют повреждения в результате взрыва 8 октября / Фото Telegram

В Сети опубликовали новый спутниковый фотоснимок Крымского моста, на котором почти 3 месяца назад – 8 октября – произошел взрыв. До полноценного возобновления движения по мосту еще далеко – ремонтные работы все еще продолжаются.

В своем Twitter-аккаунте OSINT-аналитик Брэди Эфрик сделал публикацию соответствующего фото, которое датировано 3 января 2023 года.

Похоже, до полноценного восстановления транспортного движения по Крымскому мосту еще далеко.

"Крымский мост был поражен почти три месяца назад и спутниковые снимки показывают, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", - подчеркнул Эфрик.

Крымский мост взрыв - спутниковое фото / twitter.com/bradyafr

Взрыв на Крымском мосту

8 октября 2022 года на незаконно построенном страной-оккупантом Россией Крымском мосту случился взрыв.

Сообщалось, что произошла детонация взрывчатки, которая, вероятно, была заложена в грузовик. В результате часть дорожного покрытия Крымского моста обрушилась.

В СМИ писали, что подрыв Крымского моста – это специальная операция Службы безопасности Украины. Однако официально спецслужба и Киев сведения не подтверждали.

Детали операции в СБУ рассказали только в конце декабря.

В МВД Украины отмечали, что оккупанты России смогут восстановить дорожное покрытие на Крымском мосту как минимум лишь через 3-5 месяцев. В ведомстве подчеркнули – заявления захватчиков о быстром восстановлении полотна эстакады являются ложными.

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