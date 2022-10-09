Быстрое восстановление Крымского моста – ложь, оккупантам РФ понадобится до 5 месяцев – МВД

Взрыв на Крымском мосте произошел 8 октября / Соцсети

Россияне лгут, когда говорят, что работа Крымского моста будет полностью восстановлена в краткосрочной перспективе. Полностью восстановить автотранспортное полотно эстакады можно как минимум через 3-5 месяцев. Сложно сказать, когда по железнодорожной части моста будут передвигаться товарные поезда. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что работа моста может быть восстановлена не раньше, чем через 3-5 месяцев. Заявления россиян о сроках в 2-3 недели не соответствуют действительности. Только на изготовление пролетов, которые были разрушены, понадобится 1,-1,5 месяца.

"Если говорить об автомобильной логистике, то, конечно, заявления россиян о том, что они в течение недели-двух смогут отремонтировать эти три пролета, которые упали, это ложь, абсолютная. По оценкам специалистов, только на изготовление этих пролетов должно уйти не менее месяца-полутора",- отметил Денисенко.

По его словам, дальше наступит период, когда будут штормы в Керченском проливе. Ремонтные работы фактически проводить станет нельзя.

"Дальше начнется период ноябрь-декабрь-февраль. Это время, когда достаточно высокого уровня штормы бывают в Керченском проливе. А делать ремонтные работы в такие штурмовые дни фактически нереально. Поэтому реально говорить о том, что мост будет восстановлен не раньше, чем через три-пять месяцев. Я имею в виду автомобильное полотно", - добавил эксперт.

Также он уточнил, что никто не знает, когда начнут ездить товарные поезда по железнодорожному участку Крымского моста.

"Я так понимаю, что они в ближайшее время начнут обследовать железнодорожное полотно. От того, какое решение будет принято, можно ли будет пускать товарные поезда или нельзя, и будет зависеть, как дальше будет выглядеть железнодорожная логистика", - подчеркнул Вадим Денисенко.

Взрыв на Крымском мосте

На Крымском мосту в оккупированном Россией Крыму 8 октября прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, произошла детонация взрывчатки, которая, возможно, была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

Британский генерал Ричард Даннат считает, что после взрыва на Крымском мосту российские власти могут перейти к террору против мирных украинцев и применить ядерное оружие. По словам эксперта, Путин захочет отомстить Украине.

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