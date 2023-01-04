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Подоляк назвал три решающих условия, при которых Украина может прекратить борьбу с РФ

4 января 2023, 20:54
Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что российские оккупанты в обязательном порядке должны изучить смысл понятия "международное право".
Подоляк назвал три решающих условия, при которых Украина может прекратить борьбу с РФ
Подоляк назвал условия, при которых Украина может остановить боевые действия / ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал условия, при которых можно говорить о прекращении войны в Украине. Речь идет о трех решающих требованиях нашей страны.

Как отметил Подоляк, Украина так просто не откажется от своих территорий, а война закончится только тогда, когда россияне полностью покинут территории нашей страны, выдадут авторов вторжения, а также вернут украинцам украденные дома и квартиры в Крыму.

"Никто не будет останавливаться... Пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов "СВО" / военных преступников", - написал Подоляк в Twitter.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что российские оккупанты в обязательном порядке должны изучить смысл понятия "международное право".

Война России против Украины

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия в 2023 году – либо с конца января, либо в марте – может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе и других направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский режим бросит на войну против Украины всех, кого сможет собрать во время новой волны мобилизации. Украинский гарант подчеркнул, что наша страна должна сорвать этот сценарий и готовится ко всему.

Эксперт Аналитического центра в Вашингтоне Atlantic Council Брайан Меффорд считает, что война с Россией пока еще далека от завершения. Однако в 2023 год Украина вступает с поводом для "осторожного оптимизма".

Как отметил Меффорд, в течение первых десяти месяцев российского вторжения возник ряд внутренних и международных тенденций, которые указывают на возможность будущей победы Украины. При этом эксперт назвал восемь ключевых факторов, которые имеют решающее влияние на боевые действия в новом году. Подробнее об этих факторах читайте здесь.

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война в Украине Михаил Подоляк война России и Украины
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