"Враг по трупам своих пытается продвигаться": Залужный назвал самое сложное направление на войне

По словам Валерия Залужного, ВСУ на Донецком направлении удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия.

Валерий Залужный / Офис президента Украины, 59-я ОМПБр Якова Гандзюка

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сделал новое заявление о войне в Украине.

Как сообщается в Telegram главнокомандующего, Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

В ходе переговоров Залужный назвал самое сложное направление фронта.

"Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложная ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своих пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление", - заявил Залужный.

По словам Валерия Залужного, ВСУ на Донецком направлении удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия.

"Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия для защиты от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с республикой Беларусь полностью контролируется", - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Война России против Украины

Американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что война продлится в течение 2023 года.

Реальные переговоры между Киевом и Москвой могут произойти в случае поражений оккупантов на поле боя. Но для этого ВСУ следует разбить войска РФ.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ продолжают продвижение в регионе. Украинские войска установили огневой контроль над стратегической трассой Сватово-Кременная. По этой причине оккупанты сталкиваются с серьезными проблемами в логистике.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник считает, что как только промерзнет почва, войска РФ пойдут на Харьков, чтобы снова попытаться захватить город. По его словам, они будут атаковать силами мобилизованных. ВСУ собираются отбивать вражескую атаку.

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