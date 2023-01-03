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Россия провалила планы по "коридору" в Крым, ВСУ будут бить врага по всему фронту – ГУР

3 января 2023, 16:32
Войска РФ стягивают новые силы на север Крыма – они строят защитные редуты на захваченном полуострове и левобережье Херсонщины, отметил Андрей Черняк.
ВСУ, войска РФ
Украина будет бить по оккупантам России на всех захваченных территориях - ГУР / Коллаж Минобороны РФ, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Оккупант Россия прилагает максимальные усилия для того, чтобы сохранить "коридор" в захваченный Крым. Москве не удалось его полноценно запустить и отрезать Украину от Черного моря. В ситуации, когда Запад поставляет оружие, "безопасность" российского "коридора" под вопросом. ВСУ будут наносить удары по позициям оккупантов на всех захваченных территориях. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Как сообщает Укринформ, он рассказал о том, что сейчас российские оккупанты усердно работают над тем, чтобы сохранить "сухопутный коридор" в оккупированный Крым. Планы по оптимальному функционированию "коридора" провалились – поставки по нему небезопасны, а удары ВСУ будут наноситься по всем позициям войск РФ на оккупированных территориях.

"В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, разумеется, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории", - отметил Черняк.

По его словам, Москва стягивает новые войска своих оккупантов на север захваченного Крыма. Они строят оборонительные редуты как на севере полуострова, та и на оккупированном левобережье Херсонской области.

"Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", - подчеркнул Андрей Черняк.

Война России против Украины

Американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что война продлится в течение 2023 года.

Реальные переговоры между Киевом и Москвой могут произойти в случае поражений оккупантов на поле боя. Но для этого ВСУ следует разбить войска РФ.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ продолжают продвижение в регионе. Украинские войска установили огневой контроль над стратегической трассой Сватово-Кременная. По этой причине оккупанты сталкиваются с серьезными проблемами в логистике.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник считает, что как только промерзнет почва, войска РФ пойдут на Харьков, чтобы снова попытаться захватить город. По его словам, они будут атаковать силами мобилизованных. ВСУ собираются отбивать вражескую атаку.

Смотрите видео ТСН - Россия готовит новое наступление на Украину

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