'Хозяева РФ бросят все, что у них осталось': Зеленский рассказал о коварном плане Кремля

Президент подчеркнул, что любая попытка нового наступления российских захватчиков должна провалиться - это будет финальное поражение государства-террориста.

Зеленский рассказал о коварном плане Кремля / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский режим бросит на войну против Украины всех, кого сможет собрать во время новой волны мобилизации. Об этом глава государства сказал во время своего вечернего видеообращения.

Как отметил Зеленский, 3 декабря он провел четыре международных разговора - с премьером Нидерландов Марком Рютте, премьером Британии Риши Сунаком, премьером Норвегии Йонасом Гару Стере, а также премьером Канады Джастином Трюдо.

Президент отметил, что этот год начали сразу с того, что больше всего необходимо Украине именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовит Россия.

"Именно сейчас - тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону. Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и по крайней мере отложить их поражение", - отметил Зеленский.

Украинский гарант подчеркнул, что наша страна должна сорвать этот сценарий и готовится ко всему.

"Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. И я благодарю всех партнеров, которые это понимают. Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать. Мы мобилизуем цивилизованный мир", - резюмировал президент.

Война России против Украины

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов раскрыл хитрый план Кремля. По словам главы разведки, он располагает информацией о планах россиян провести новую волну мобилизации.

"При формировании новых подразделений им (россиянам - ред.) не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", - рассказал Буданов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что Россия в 2023 году – либо с конца января, либо в марте-может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для освобождения своих земель.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что следующие полгода будут решающими для Украины. Украинский гарант призвал Запад поддержать Украину по четырем направлениям - поражение энергетического террора РФ, обеспечение устойчивости украинского государства зимой, увеличение военной поддержки и содействие формуле мира, которую предлагает Киев.

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