У россиян появятся новые "владельцы": Китай может сделать РФ своей колонией - Данилов

Данилов акцентировал внимание на том, что Россию нужно уничтожить.

РФ может стать колонией Китая / Коллаж фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Россию пытается подмять под себя Китай. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает, что он попытается сделать из РФ колонию. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"У россиян могут появиться новые "владельцы". Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас", - сказал Данилов.

Он добавил, что у РФ могут появиться "неожиданные друзья". Поэтому нужно обратить внимание на процессы, которые происходят с Россией.

"Если кто-то считает, что с Россией нужно вести переговоры, то я считаю, что Россию нужно уничтожать. И как можно быстрее", - добавил Данилов.

Смена власти в Кремле

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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