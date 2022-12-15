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Развал и междоусобные войны: полковник объяснил, что будет твориться в РФ после победы Украины

15 декабря 2022, 04:05
После развала России в разных регионах могут начаться пограничные конфликты.
Владимир Путин, Роман Свитан
РФ развалиться после победы Украины / Коллаж фото сайт Кремля, скриншот из видео

После того как кровавая война в Украине закончится и РФ проиграет, Россия начнет разваливаться. Там будет тяжело избежать междоусобных войн. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Полковник не исключает, что на этих территориях могут начаться междоусобные войны.

"Российская Федерация развалится на составляющие ее образования – там больше 20 республик. РФ пройдет примерно такой же путь, как в свое время прошел Советский Союз: будут определенные пограничные конфликты, в некоторых регионах всплывут старые проблемы, которые не были решены еще со времени Союза", - говорит Роман Свитан.

Он также считает, что в РФ не будет каких-то коллосальных военных конфликтов, ведь у них будет недостаток сил и средств для ведения большой войны или больших междоусобный войн.

"Как только старый боезапас будет использован в России до нуля, эти войны будут прекращаться. Максимум, что нас ждет, - пограничные конфликты в нескольких регионах России после ее развала, не более того", - добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смена власти в Кремле

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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