'У вас осталась неделя': Резников срочно обратился к россиянам из-за коварных планов Путина

Глава Минобороны заявил, что через неделю в стране-агрессоре России введут военное положение.

Резников обратился к россиянам и предупредил о планах Путина / УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников срочно обратился к россиянам и заявил, что страна-агрессор Россия в начале января 2023 года готовится ввести военное положение и намерена закрыть границы для мужчин. Об этом глава Минобороны сказал во время своего видеообращения.

"Хочу обратиться к российским военнообязанным. Прежде всего это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение", - отметил Резников.

По его словам, после введения военного положения в РФ начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты в Беларуси.

"Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос и честно на него ответили: когда вы поедете на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы", - добавил министр обороны.

Война России против Украины

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия в 2023 году – либо с конца января, либо в марте - может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для освобождения своих земель.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что следующие полгода будут решающими для Украины. Украинский гарант призвал Запад поддержать Украину по четырем направлениям - поражение энергетического террора РФ, обеспечение устойчивости украинского государства зимой, увеличение военной поддержки и содействие формуле мира, которую предлагает Киев.

Командующий оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук сказал, что ВСУ изучают сценарии возможного наступления России на Украину с севера, востока и юга. Наступление со стороны Республики Беларусь может состояться в конце февраля или позже. Войска готовятся к отражению вражеской атаки.

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