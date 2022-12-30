'Нечего греха таить': в Кремле дали неуклюжее объяснение, почему Путин не общается с прессой

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидеру страны-агрессора РФ мешает пандемия коронавируса.

Песков объяснил, почему Путин отказывается общаться с прессой / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин все больше изолируется от людей. Он практически не общается с прессой, даже впервые отменил свою ежегодную пресс-конференцию. В Кремле объясняют это тем, что Путину мешает пандемия коронавируса.

Соответствующее заявление озвучил рупор Кремля Дмитрий Песков в комментарии для росСМИ. По его словам, в России происходят "процессы мутации вирусов, волны гриппа разных штаммов", а здоровье главы Кремля – это "вопрос государственной безопасности".

"Честно говоря, вряд ли оно (общение Путина с прессой, – Главред) будет совсем таким же, как было до пандемии, в ближайшем будущем. Тут нечего греха таить. Вы видите, какие сейчас процессы мутации вирусов, какие волны гриппа разных штаммов. Это все обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности. Потому что в таких условиях здоровье президента – это вопрос государственной безопасности", - заявил Песков.

Он добавил, что если " волны будут идти в нижнюю точку", можно будет в "более свободном режиме общаться".

Путин отменил ежегодные мероприятия и встречи

Российский диктатор Владимир Путин впервые с 2012 года отменил свою ежегодную пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Проведение традиционного большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не планируется.

Позже в разведке Великобритании сообщили, что такой шаг российского диктатора может указывать на то, что он боится отвечать на вопросы, связанные с войной России против Украины. По данным разведчиков, в Кремле растет беспокойство из-за того, что в России распространяются антивоенные настроения.

Кроме того, Путин недавно отказался от официальной поездки в Псков, где планировал посетить завод "Титан-полимер". Также планировалась встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Журналисты не исключают, что состояние здоровья Путина оставляет желать лучшего. Кроме того, российский диктатор может бояться покушения на себя.

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