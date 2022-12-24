Не только Иран: Свитан рассказал, кто готов поставлять России вооружение для ударов по Украине

Эксперт подчеркнул, что сейчас Иран является болезненной точкой в мировой политике, которая поддерживает вооружением Россию.

Свитан рассказал, кто может помогать России с вооружением / Минобороны РФ, скриншот

У России, кроме Ирана, есть еще один союзник, который может поставлять вооружение для ударов по украинской инфраструктуре. Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире Эспрессо.

"Сейчас Иран является болезненной точкой в мировой политике, которая поддерживает вооружением Россию. Между этими странами есть определенные договоренности, что Иран за такую поддержку получает ядерные и военные технологии от России. В основном это будут Shahed, а также баллистические ракеты типа Fateh-110", - отметил эксперт.

Свитан предполагает, что еще одним союзником России является Северная Корея, которая является сателлитом Китая. А потому оккупационная армия может получить дополнительные боеприпасы.

"Скорее всего через Китай Северная Корея получит разрешение на передачу россиянам определенных видов вооружения, и это могут быть боеприпасы для артиллерии и РСЗО, которых не хватает российской армии. Российский обороно-промышленный комплекс не может справиться даже с расходами боеприпасов на сутки, потому что ОПК РФ может производить около 4-5 тысяч снарядов за сутки, а тратят каждый день по 15-20 тысяч. Соответственно, россияне ищут пути для увеличения поставок боеприпасов", рассказал Свитан.

Военный эксперт подчеркнул, что у Северной Кореи есть определенные складские запасы боеприпасов, но их не так много, как кажется.

"Поэтому, может быть один из вариантов – поставки через Северную Корею китайских боеприпасов, именно за этим надо будет внимательно следить мировому сообществу", - добавил он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Напомним, недавно официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. По его словам, КНДР пытается скрыть истинное назначение поставок оружия. Пхеньян делает вид, что артснаряды идут в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

Ранее Главред сообщал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утверждает, что якобы "полностью подготовлен" к любому военному конфликту с США. К тому же, в Корее планируют седьмое ядерное испытание. Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее "уничтожением правительства", если страна предпримет какие-либо "опасные попытки".

Вас может заинтересовать: