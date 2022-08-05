'Заморозить войну ‒ получить новую КНДР с миллионами заложников': Подоляк сделал жесткое заявление

Подоляк сделал жесткое заявление по поводу "заморозки" войны/ коллаж фото УНИАН

Если война Украины и России будет "заморожена", то такое положение вещей иметь превратит в заложников миллионы людей ‒ как произошло в конфликте между Северной и Южной Кореями. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Как выглядит российская оккупация юга Украины? Фильтрационные концлагеря. Массовые аресты и пытки. Ограниченная выдача продуктов. Тотальный контроль. Никаких прав и свобод. "Заморозить" войну ‒ получить новую КНДР с миллионами заложников. Нужно оружие. Обязаны немедленно освободить людей", ‒ подчеркнул он.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки захватить Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.

Позднее Буданов говорил, что первые победы Украины в войне против России можно будет увидеть уже в ближайшее время - в августе этого года.

"В августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. Первый перелом", - отметил разведчик.

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