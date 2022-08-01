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План трех "Д" с максимальным ударом по войскам РФ: Подоляк назвал сценарий контроперации ВСУ

1 августа 2022, 16:36

Сокрушение оперативных штабов, баз горючего и складов противника – одна из главных тактик армии Украины, отметил Михаил Подоляк.

ВСУ войска РФ
Украина должна эффективно проводить военную операцию против армии России - Подоляк / Коллаж УНИАН, Reuters

Для того чтобы Вооруженным силам Украины удалось достичь эффективных результатов в военной операции против войск России, следует действовать на базе трех основных принципов – деморализация, дефрагментация и депопуляция. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что первая "Д" – это ликвидация главных коллаборантов на захваченных территория. Вторая подразумевает удары по складам противника, его базам горючего и оперативным штабам.

План трех 'Д' с максимальным ударом по войскам РФ: Подоляк назвал сценарий контроперации ВСУ

Третий пункт – Депопуляция – предполагает нанесение максимальных потерь вражеским войскам в живой силе.

Война России против Украины

Силы обороны Украины проводят военную операцию в Херсонской области. Ударами украинской артиллерии поврежден Антоновский мост, который больше не пригоден для эксплуатации. Эстакада использовалась войсками РФ для обеспечения своих сил.

ВСУ поразили и Антоновский железнодорожный мост. Теперь оккупанты не могут перебрасывать свои силы через Днепр.

На Херсонском направлении армия Украины освободила уже 46 населенных пунктов. Ситуация в области критическая. Власти призывают людей эвакуироваться.

Оккупационные войска РФ пытаются продвинуться на Донбассе. По словам руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, они наносят авиаудары по населенным пунктам Луганщины. ВСУ продолжают держать оборону.

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ВСУ Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
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