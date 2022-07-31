Русские давят на Донбассе: атакуют авиацией и идут в танковые атаки

Гайдай заявил, что РФ пытается надавить на оборону Донбасса/ ОПУ, Telegram Сергей Гайдай

Российские оккупанты пытаются создать дополнительное давление на бойцов ВСУ, которые держат оборону на Донбассе, и для этого бьют из авиации по населенным пунктам Луганской области. Вражеские авиаудары за минувшие сутки, 30 июля, были зафиксированы около семи городов и сел региона.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram. Он отметил, что противник продолжает пытаться улучшить свое тактическое положение, чтобы провести наступление на Бахмут и прилегающие населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей.

"Пехоту русских поддерживают штурмовая и армейская авиация. Так, вблизи семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары. Противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, оставляет населенные пункты без газа и света. Позиции украинских войск обстреляны вдоль всей линии соприкосновения", – рассказал Гайдай.

По его словам, постоянным обстрелами оккупанты пытаются сковать действия сил ВСУ на Донбассе, чтобы украинские военные не имели возможности провести ротацию или усилить другие направления.

"Нанесены четыре ракетные удары (за сутки – ред.), проведено 15 артиллерийских обстрелов, еще три – с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковые атаки", – отмечает Гайдай.

Также он напомнил, что вчера украинские воины обезвредили одну из разведывательных групп россиян.

Глава Луганской ОВА отметил, что ВСУ отбили наступление российских войск сразу по нескольким направлениям.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на воскресенье, 31 июля, массированно обстреляли Николаев. Обстрел происходил, в частности, и с применением кассетных снарядов. Мэр города отмечает, что эта атака была сильнейшей за всё время. В результате был разрушен ряд объектов и повреждены жилые дома.

Позже стало известно, что из-за массированного обстрела Николаева оккупантами погиб известный бизнесмен, владелец самой крупной зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена.

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