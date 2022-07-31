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Экзамен по маскировке россияне не сдали: в СБУ показали, как защитники Украины уничтожают врага

31 июля 2022, 11:46

Спецназовцы из ЦСО "А" СБУ показали, как последние несколько суток беспощадно уничтожали российскую технику и корректировали огонь артиллерии.

СБУ, взрыв
В СБУ показали, как защитники Украины уничтожают врага / УНИАН и скриншот из видео

Бойцы Службы безопасности Украины наравне с воинами ВСУ уничтожают оккупантов на украинской земле. Такое видео было опубликовано в Telegram-канале спецслужбы.

"Сидели россияне в кустах и думали, что их никто не найдет. Но "экзамен по маскировке" они не прошли - благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ эти оккупанты теперь точно слились с ландшафтом. Лишь через несколько дней наши спецназовцы уничтожили ударными дронами два вражеские БТР, три "Урала", а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов", ‒ отметили они.

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ показали, как последние несколько дней уничтожали российскую технику и корректировали огонь артиллерии по минометным расчетам российских оккупантов.

Кроме того, в СБУ отдельно отметили, что на минувшей неделе совместными усилиями ЦСО "А" СБУ и ВСУ были "отминусованы" два российских истребителя СУ-25.

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Напомним, ранее войне в Украине был ликвидирован оккупант Григорий Романов. 23-летний захватчик был уверен, что "творит историю".

Кроме того, Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из войсковых частей специального назначения.

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Автор: Егор Бунин
СБУ новости Украины война России и Украины
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