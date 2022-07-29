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"Снимал сюжеты для рашн-пропаганден и сделал шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали военкора из РФ

29 июля 2022, 07:52

32-летний Дмитрий Леонтьев из Воронежа пополнил ряды "двухсотых" российских оккупантов. Как именно и где он был "демилитаризован", не уточняется.

Дмитрий Леонтьев
Дмитрий Леонтьев был ликвидирован защитниками Украины / Фото vrn.mk.ru

Военный журналист Дмитрий Леонтьев, который снимал пропагандистские сюжеты для кремлевского телевидения, ликвидирован в Украине.

Военкора из Воронежа уже похоронили на родине. Об этом сообщил блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Twitter.

"Поехал снимать в Украину сюжеты для рашн-пропаганден, где успешно сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!" – написал украинский офицер.

По данным росийских пропагандистских СМИ, 32-летний Дмитрий Леонтьев был родом из Воронежа. Закончил факультет журналистики Воронежского государственного университета в 2012 году по специальности "Военная журналистика".

Дмитрий Леонтьев
Дмитрий Леонтьев пополнил ряды "двухсотых" российских оккупантов / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Когда и где именно погиб Леонтьев, не уточняется. Похоронили пропагандиста-оккупанта 27 июля в Воронеже на лесном кладбище.

Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован оккупант Григорий Романов. 23-летний захватчик был уверен, что "творит историю".

Кроме того, Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из войсковых частей специального назначения.

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