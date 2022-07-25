Думал, что "творит историю": в Украине ликвидировали оккупанта из Удмуртии

Григорий Романов ликвидирован в Украине / Фото twitter.com/Shtirlitz53

На войне в Украине ликвидирован оккупант Григорий Романов. 23-летний захватчик был уверен, что "творит историю".

О ликвидации российского военного рассказал в Twitter полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Историк поломался", – написал он.

Информацию о гибели Романова официально подтвердило правительство Удмуртии. Похоронили российского оккупанта 17 июля.

Судя по данным из российских соцсетей, Романов был родом из Удмуртии, а именно села Якшур-Бодья.

1 июля он писал в своем аккаунте: "Пока вы сидите на диване, я творю целую историю".

Григорий Романов был родом из Удмуртии / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

Другие новости: