Во время обстрела Николаева погиб украинский миллионер и владелец крупной компании Вадатурский – СМИ

Также погибла его жена.
Из-за массированного обстрела Николаева оккупантами, который произошел в ночь на 31 июля, погиб известный бизнесмен, владелец самой крупной зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.
Информацию об этом подтвердил заместитель председателя Николаевской ОВА Юрий Гранатуров в комментарии изданию "РБК-Украина". Отмечается, что вместе с Вадатурским погибла и его жена.
Об этом сообщает местное издание "Новости Н", ссылаясь на источники в Николаевском городском совете.
О гибели Вадатурского сообщил также народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram.
"Этой ночью в результате обстрела Николаева погиб Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена. Мои соболезнования семье... С их сыном Андреем вместе работали в Верховной Раде прошлого созыва", – написал Гончаренко.
Однако через некоторое время сообщение Гончаренко о гибели Вадатурского было удалено.
О том, что в результате массированного обстрела Николаева погибли два человека, рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич в эфире национального телемарафона.
Что известно об Алексее Вадатурском
Алексей Вадатурский – украинский предприниматель, Герой Украины, владелец одной из крупнейших в Украине зерноторговых компаний "Нибулон".
Эта компания занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. При этом в своей работе они применяют зарубежные технологии и высокопроизводительную технику из-за рубежа. Еще одной сферой их работы является племенное животноводство.
"Нибулон" с недавних пор также занимается судостроительством.
Массовый обстрел Николаева
Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на воскресенье, 31 июля, массированно обстреляли Николаев. Обстрел происходил, в частности, и с применением кассетных снарядов. Мэр города отмечает, что эта атака была сильнейшей за всё время. В результате нее был разрушен ряд объектов и повреждены жилые дома.
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