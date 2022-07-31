При каких обстоятельствах мобилизованного в ВСУ могут комиссовать - ответ эксперта

При каких обстоятельствах мобилизованного в ВСУ могут комиссовать - ответ эксперт / коллаж УНИАН

Те из украинцев, которые попали под мобилизацию из-за войны с Россией, могут быть при определенных условиях комиссованы с военной службы. Об этом в комментарии порталу "УП.Жизнь" рассказал правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романов.

Он отметил, что мобилизованного могут комиссовать и признать непригодным к военной службе ввиду определенных причин.

Прежде всего, алгоритм комиссования предполагает выявление у мобилизованного заболевания или последствия травмы, которая делает его непригодным к военной службе во время военного положения со снятием с учета. Соответствующую запись производят в медицинской книге военнослужащего или в истории болезни. Эту запись своей подписью удостоверяет начальник военного лечебного учреждения.

После этого следующим шагом является прохождение медицинского осмотра в военкомате. Однако следует отметить, что на осмотр мобилизованного могут отправить только после завершения лечения.

По результатам осмотра, говорит Романов, начальник военного лечебного учреждения устанавливает степень годности на военной службе. Он и принимает решение на основании представления начальника лечебного отделения, в котором обследуется или лечится боец.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 22 мая Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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