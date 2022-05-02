В Украине поставили "на паузу" мобилизацию в ВСУ: новой волны пока не будет – Данилов

В Украине пока не будет следующего этапа мобилизации в ВСУ - Данилов / Фото Reuters

Следующего этапа мобилизации в Украине пока не будет. Государство собрало достаточное количество военных, чтобы обеспечить защиту страны. Идет обучение и подготовка бойцов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона он рассказал о том, что в стране пока не будет нового этапа мобилизации. Призвано достаточно людей. В данный момент идет обучение и подготовка бойцов. Сейчас достаточно военных для защиты Украины.

Читайте такжеАрмия Украины получает возможность победить Россию на поле боя – Арестович"На сегодняшний день у нас достаточное количество военных, которые уже пришли к военкоматам и которых мы привлекли. На сегодняшний день идет обучение, идет подготовка наших бойцов. И то, что мы сделали в первую очередь этого достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну", - подчеркнул Алексей Данилов.

Мобилизация в Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале войны против Украины. Фактически войну он назвал "специальной военной операцией". Войска России осуществили вторжение, как с собственной территории, так и с Беларуси. Начались ракетные и авиационные бомбардировки объектов военной, гражданской и критической инфраструктуры Украины.

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25 февраля в Украине объявили всеобщую военную мобилизацию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который был утвержден Верховной Радой 3 марта. Мобилизация длится в течение 90 дней на всей территории Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Призывают в ряды ВСУ мужчин от 18 до 60 лет.

Вооруженные силы Украины пополняют, в первую очередь, люди, у которых есть боевой опыт.