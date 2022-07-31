Целая рота элитной дивизии армии РФ отказалась воевать в Украине – разведка

Солдаты все до одного отказались от контракта и сказали, что не возьмут оружие в руки.
Российские захватчики массово отказываются воевать в Украине, ведь боятся вернуться домой "грузом 200". Очередной такой случай произошел с ротой одной из дивизий оккупантов, которая считается элитной.
Брать оружие в руки отказалась целая рота Кантемировской танковой дивизии врага. Об этом рассказали источники в разведке журналистам "24 канала".
Речь идет о 2-й роте упомянутой дивизии. Солдаты все вместе отказались от контракта и сказали, что не пойдут воевать.
Как отмечают в разведке, те солдаты дивизии, которые всё-таки отправятся на войну, снимают технику с консервации и грузят боекомплекты. Однако у них очень низкий моральный дух – они напуганы и боятся встречи с Вооруженными силами Украины.
Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на воскресенье, 31 июля, массированно обстреляли Николаев. Обстрел происходил, в частности, и с применением кассетных снарядов. Мэр города отмечает, что эта атака была сильнейшей за всё время. В результате был разрушен ряд объектов и повреждены жилые дома.
Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказали, что российские оккупанты в ближайшее время могут сосредоточиться на том, чтобы проводить наступление на Бахмут и вокруг Донецка. Захватчики хотят захватить как можно больше позиций в Донецкой области к запланированным так называемым "референдумам" в сентябре.
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