Целая рота элитной дивизии армии РФ отказалась воевать в Украине – разведка/ Reuters

Российские захватчики массово отказываются воевать в Украине, ведь боятся вернуться домой "грузом 200". Очередной такой случай произошел с ротой одной из дивизий оккупантов, которая считается элитной.

Брать оружие в руки отказалась целая рота Кантемировской танковой дивизии врага. Об этом рассказали источники в разведке журналистам "24 канала".

Речь идет о 2-й роте упомянутой дивизии. Солдаты все вместе отказались от контракта и сказали, что не пойдут воевать.

Как отмечают в разведке, те солдаты дивизии, которые всё-таки отправятся на войну, снимают технику с консервации и грузят боекомплекты. Однако у них очень низкий моральный дух – они напуганы и боятся встречи с Вооруженными силами Украины.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на воскресенье, 31 июля, массированно обстреляли Николаев. Обстрел происходил, в частности, и с применением кассетных снарядов. Мэр города отмечает, что эта атака была сильнейшей за всё время. В результате был разрушен ряд объектов и повреждены жилые дома.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказали, что российские оккупанты в ближайшее время могут сосредоточиться на том, чтобы проводить наступление на Бахмут и вокруг Донецка. Захватчики хотят захватить как можно больше позиций в Донецкой области к запланированным так называемым "референдумам" в сентябре.

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