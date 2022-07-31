Николаев подвергся массированному обстрелу: разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома

Николаев подвергся массированному обстрелу/ Telegram "Пруф Николаев", УНИАН

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 31 июля, массированно обстреляли Николаев. Обстрел происходил, в частности, и с применением кассетных снарядов.

После "прилетов" в нескольких местах вспыхнули пожары. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

Взрывы произошли во время воздушной тревоги, которую объявили в 01:01 и которая продолжалась вплоть до 06:00 утра.

Мэр города отмечает, что этот обстрел был самым сильным за всё время. В результате вражеской атаки на Николаев были разрушены ряд объектов и повреждены жилые дома.

"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное сильнейшему за всё время. Мощные взрывы раздавались после первой ночи и около пяти утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома", – отметил Сенкевич.

Николаев подвергся массированному обстрелу/ скрин

На местах "прилетов" возник ряд пожаров. Там работают спасатели.

Пожар после обстрела Николаева/ Telegram "Пруф Николаев"

В местных Telegram-каналах сообщают, что во время обстрела один из "прилетов" был в лесополосу. Там вспыхнул пожар.

Пожар в лесополосе после обстрела Николаева/ Telegram "Пруф Николаев"

Пожар в лесополосе после обстрела Николаева/ Telegram "Пруф Николаев"

Напомним, российские захватчики утром в пятницу, 29 июля, ударили ракетами по одному из районов Николаева. Вражеский снаряд попал рядом с остановкой общественного транспорта. В результате атаки оккупантов погибли пятеро мирных жителей, еще семеро пострадали.

Ранее сообщалось, что в районе популярного курорта Коблево (Николаевская область) два человека подорвались на мине.

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