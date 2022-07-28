На Николаевщине два человека подорвались на мине в море: Ким рассказал детали/ https://ua.depositphotos.com/ и Facebook

В районе популярного курорта Коблево (Николаевская область) два человека подорвались на мине. Об этом 28 июля сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в официальном Telegram-канале.

"Повторяю, если запрещено – значит, есть причины. Два человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", – написал он.

При этом одесское издание "Думская" пишет, что при взрыве морской мины погибли двое полицейских.

"Погибшие – херсонские полицейские: 40-летний подполковник, начальник сектора криминальной полиции города, и 35-летний капитан, его подчиненный", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в курортном селе Грибовка Одесской области во время купания в море подорвался мужчина. Он погиб на месте, сообщили местные полицейские.

По данным полиции, семья из Донецкой области хотела отдохнуть на пляже, но в море в результате подрыва погиб 50-летний мужчина на глазах жены, сына и друга.

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