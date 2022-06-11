На пляже в Одесской области во время купания подорвался мужчина

Семья из Донецкой области хотела отдохнуть на пляже, но в море в результате подрыва погиб 50-летний мужчина.
В курортном селе Грибовка Одесской области во время купания в море подорвался мужчина. Он погиб на месте, сообщает полиция Одесской области.
Подрыв на мине произошел в непосредственной близости от берега. По данным полиции, семья из Донецкой области хотела отдохнуть на пляже, но в море в результате подрыва погиб 50-летний мужчина на глазах жены, сына и друга. Последний чудом не пострадал, хотя тоже пошел купаться.
На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства.
Война России против Украины
Армия Украины ведет контрнаступательные действия в Херсонской области. Украинские военные подразделения достигли успеха в северном направлении. Они освободили более 20 населенных пунктов. ВСУ двигаются дальше и идут к югу региона.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что Украину ожидает очень сложный период на фронте. Российские войска накопили силы и перешли в наступление на трех участках.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине для перехода в масштабное контрнаступление нужно много современного оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных установок, артиллерии, а также самолетах, танках и тысячах беспилотников. Нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч человек.
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