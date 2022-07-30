РФ собрала мощный кулак на юге: эксперт назвал направления вражеского удара

Оккупанты готовят новое наступление / Facebook/mod.mil.rus

На Юге Украины оккупанты РФ собирают группировку, которую могут использовать для наступления на нескольких направлениях, сообщил военный эксперт Константин Машовец.

Как пишет он в Facebook, за последнее время все автомобильные и железнодорожные коммуникации противника в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях, на полуострове Крым и в Ростовской области "забиты" войсками, которые сейчас активно перемещаются в Южную операционную зону.

"Группировка войск противника, которая сейчас создает российское военное командование путем стратегической перегруппировки своих сил и средств в Южной операционной зоне, из резерва и других операционных зон и направлений, все больше приобретает достаточно характерные признаки и ярко выраженные, четкие очертания и особенности...", - пишет эксперт.

Он не исключил, что наступление российских оккупантов может начаться на трех направлениях: Николаевском, Криворожском и Запорожском.

Машовец добавил, что российское военное командование проводит оперативное развертывание в этой зоне, "пожалуй, самой мощной оперативной группировки своих войск с самого момента массированного вторжения России в Украину".

Читайте такжеКонтрнаступление ВСУ на Херсонщине: в РФ рассказали о панике в Кремле у "фюрера"

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

Смотрите онлайн новости Херсона

Читайте еще: