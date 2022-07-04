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Весь мир увидит первые победы Украины в августе, наступит переломный момент - Буданов

4 июля 2022, 10:44

Нужно проявить терпение, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны.

буданов, всу
Весь мир увидит первые победы Украины в августе, наступит переломный момент / скриншот, УНИАН

Первые победы Украины в войне против России можно будет увидеть ближайшее время. Это произойдет в августе этого года.

С таким заявлением в интервью "РБК-Украина" выступил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, призвав проявить терпение.

"В августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. Первый перелом", - отметил Буданов.

В то же время он не стал раскрывать подробностей.

Читайте также"Он не может одержать полной победы": экс-глава НАТО рассказал о выгоде затяжной войны для Путина"Вы хотите, чтобы я сейчас раскрыл все планы, чтобы враг прочел и подготовился? Так вы это себе представляете? Риторически вам отвечу. Если вы анализируете мои высказывания, увидели ли вы, что я хотя бы раз ошибся? Поэтому ждите", - подытожил начальник Главного управления разведки Минобороны.

Ранее Буданов заявил, что война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Согласно его прогнозу, произойдет это не ранее 2023 года.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Дмитрий Марченко отметил, что война в Украине не закончится быстро. Однако, по его словам, наше государство имеет такой шанс, которого не имело за свою историю.

Марченко отметил, что если западные партнеры дадут нам всё необходимое вооружение, то возможно защитникам Украины удастся успешно провести контрнаступление и раньше.

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