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Война не закончится быстро, но у Украины есть шанс вернуть все свои территории – генерал Марченко

30 июня 2022, 09:39

В войне уже была точка невозврата, и теперь переговоры невозможны. Однако Украина имеет шанс завоевать победу военным путем.

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Генерал Марченко назвал условие возвращения Украине всех территорий/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Вторжение России в Украину можно было остановить путем переговоров только в начале. Однако после зверств оккупантов в Буче, Ирпене и других населенных пунктах была пройдена точка невозврата, и уже никакие переговоры не могут завершить эту войну.

Поэтому покоя и мира "любым путем" не может быть. Украине придется бороться за победу именно военным путем, но у нее есть шанс на успех. Такое мнение высказал генерал-майор Вооруженных сил Дмитрий Марченко в интервью "Крым.Реалии".

Украина при этом не должна жертвовать никакими своими территориями – нужно отвоевать всё, что у нее пытаются забрать. Ведь если сейчас не остановить врага полностью, он наберется сил и вернется еще раз, говорит генерал.

"Нам надо забирать всю землю, забрать Луганск, Донецк, Херсон и Крым. Потому, что дальше будет хуже. Если кто-то думает, что на этом всё остановится и всё будет хорошо – нет, это не так. Это мы отпустим врага домой, он там залижет раны, сделает соответствующие выводы, подкорректирует свои боевые порядки и нападет еще раз", – отметил Марченко.

Война в Украине не закончится быстро, убежден генерал. Однако, по его словам, наше государство имеет такой шанс, которого не имело за свою историю.

Марченко отметил, что если западные партнеры дадут нам всё необходимое вооружение, то возможно защитникам Украины удастся успешно провести контрнаступление и раньше.

"Нам просто надо добить, у нас есть темп, желание, просто дайте нам немножко вооружения, и мы это сделаем", – подчеркнул генерал.

Ранее сообщалось, что войска России перебросили на Криворожское направление дополнительные подразделения, до одной батальонной тактической группы. Агрессор продолжает массированные обстрелы территорий и мирных населенных пунктов по всей линии соприкосновения.

Напомним, Италия будет поставлять в Украину тяжелое вооружение, аналогичное тому, что уже предоставили Германия и Нидерланды. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в кулуарах саммита лидеров НАТО в Мадриде и призвал других партнеров НАТО увеличить поставки оружия.

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