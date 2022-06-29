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Оккупанты перебрасывают под Кривой Рог дополнительные силы - ОВА

29 июня 2022, 22:56

Агрессор продолжает массированные обстрелы территорий и мирных населенных пунктов по всей линии соприкосновения.

Враг укрепляется под Кривым Рогом / Укринформ

Войска России перебросили на Криворожское направление дополнительные подразделения, до одной батальонной тактической группы, написал в Telegram начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"На нашем направлении обстановка на фронте сохраняется стабильно напряженной. По информации МО Украины и ОК "Юг", враг продолжает усиление своих оборонных позиций, а также переместил на наш участок фронта дополнительные подразделения - до одной батальонной тактической группы. Но все части наших ВСУ успешно выполняют поставленные боевые распоряжения, враг продолжает нести потери в живой силе и технике", - отметил он.

По словам Вилкула, агрессор продолжает массированные обстрелы территорий и мирных населенных пунктов по всей линии соприкосновения. В Криворожском районе ночью была обстреляна из ствольной артиллерии Большая Костромка Зеленодольской громады. В результате обстрелов там повреждены линии электроснабжения.

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"Из РСЗО враг обстрелял окраины Широковской громады. Без потерь. Днем также подверглись обстрелам приграничные территории Апостоловской, Зеленодольской и Широковской громад. Под вечер орки обстреляли зажигательными боеприпасами поля в Гречаноподовской громаде. Слава Богу, никто не пострадал", - говорится в посте.

В самом Кривом Роге ситуация стабильная и полностью контролируемая военной администрацией и ВСУ.

Кроме того, Вилкул напомнил, что в городе будут переименованы 193 названия.

"В Кривом Роге не будет никаких "московских", "бурятских" и других улиц, площадей, парков и скверов, связанных с государством-агрессором россией и беларусью. В городе, который героически борется с орками уже пятый месяц, появятся улицы, скверы и площади в честь наших героических военных частей, которые защищают Кривой Рог, Героев Украины, выдающихся украинских и иностранных деятелей, в честь украинских городов, традиций и так далее", - добавил он.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал президента РФ Владимира Путина, который обвинил Запад в инфляции и назвал войну против Украины, дескать, "спасательным кругом" для западного мира. Чиновник отметил, что теперь Путин, который стер целые города, совершил массовые казни и превратил свою страну в средневековье, придумал якобы оправдание своей людоедской войне.

Также Подоляк разнес Лаврова, сказавшего, что, мол "у США не получится лишить Россию права голоса в мире". По словам советника главы Офиса, россияне должны прекратить вести себя как варвары из Средневековья, и тогда с ним будет разговор.

Война в Украине:

война в Украине российские войска военная агрессия РФ Александр Вилкул
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