Устраивают массовые казни, концлагеря и воруют: Подоляк разнес Лаврова за порцию пропаганды

России следует соблюдать правила цивилизованного мира, чтобы ее голос услышали - Подоляк / Коллаж Reuters, Офис президента

Москва должна понять, что нельзя нападать на другие страны, устраивать массовые казни, сооружать концлагеря и воровать ресурсы. Такие правила продиктованы не США, а цивилизованным миром. Чтобы, дескать, "голос России" услышали, нужно прекращать себя вести как варвары из Средневековья. Об этом заявил руководитель Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который ранее заявил, что "у США не получится лишить Россию права голоса в мире" и, дескать, принудить ее соблюдать правила, установленные американцами.

Читайте такжеНапал на Украину, стер города и устроил массовые казни: Подоляк разнес Путина за его новый выпадПо его словам, Россия не уважает правила игры международного сообщества и поэтому оказалась в такой ситуации. Чтобы обстановка изменилась, агрессору следует не вести себя как варвары из Средневековья.

"Нельзя вторгаться в другие страны, устраивать массовые казни, строить концлагеря и красть ресурсы. Эти правила придуманы не Вашингтоном, господин Лавров. Это правила цивилизованного мира. Чтобы "голос России слышали", нужно просто перестать вести себя как варвары из Средних веков", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Запад должен как можно скорее поставить Киеву нужное количество военной техники. Такой шаг позволит ВСУ переломить ситуацию на фронте в свою пользу. По мнению дипломата, глава Кремля Владимир Путин в случае победы вряд ли задействует ядерное оружие, поскольку не склонен суициду.

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в том, что Москва решила напасть на Украину. По словам руководителя страны-агрессора, это произошло, дескать, из-за неготовности западного мира гарантировать безопасность российскому государству. Причем он не упомянул о неадекватности требований РФ и попытался оправдать военное вторжение, мол, пунктами из статута ООН.

Глава правительства Германии Олаф Шольц подверг критике главу РФ Владимира Путина за его попытки оправдать военное вторжение в Украину. Как сказал Шольц, Путин понимал, что Киев не соответствует критериям для вступления в НАТО. Поэтому заявления, согласно которым Москва атаковала Киев из-за евроатлантических устремлений украинского государства, не выдерживают никакой критики.

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