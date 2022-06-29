"Ударили битой по пальцам": оккупанты наносят увечья, чтобы остаться в живых в Украине

Россияне хотят сбежать от войны и наносят увечья / facebook.com/Mikokuk

Оккупанты РФ специально калечат сами себя для того, чтобы получить такую желанную справку о непригодности для войны в Украине. Они даже придумал новый способ "откосить" от призыва - ломать друг другу пальцы рук.

В телефонном разговоре оккупанта со своим отцом, который перехватила Служба безопасности Украины, говорится что подразделение бойца РФ находится в Харьковской области.

Со смехом военный армии агрессора рассказал, как "трофейной" битой бил по пальцам оккупантам.

"Ему домой срочно нужно было. Но его не отпустили. Он приходит: "Че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебя палец сломаю. Он говорит: "Ну, давай!". Я ему и ударил", – сказал захватчик.

Однако одного удара оказалось мало, поскольку врач зафиксировал только ушиб. Поэтому оккупанту ударили по пальцам второй раз.

В связи с этим СБУ предложила российским оккупантам другой, не травматический способ избежать участия в войне: сдаться в плен Вооруженным силам Украины и сохранить свою жизнь.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал президента РФ Владимира Путина, который обвинил Запад в инфляции и назвал войну против Украины, дескать, "спасательным кругом" для западного мира. Чиновник отметил, что теперь Путин, который стер целые города, совершил массовые казни и превратил свою страну в средневековье, придумал якобы оправдание своей людоедской войне.

Также Подоляк разнес Лаврова, сказавшего, что, мол "у США не получится лишить Россию права голоса в мире". По словам советника главы Офиса, россияне должны прекратить вести себя как варвары из Средневековья, и тогда с ним будет разговор.

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