Напал на Украину, стер города и устроил массовые казни: Подоляк разнес Путина за его новый выпад

Подоляк раскритиковал "объяснения" Путина своей людоедской войны против Украины / Коллаж Офис президента, Reuters

Глава страны-агрессора России Владимир Путин дал новое пояснение своей людоедской войне. Напал на Украину, стер целые города, совершил массовые казни и превратил свою страну в средневековье, после чего назвал это "спасательным кругом для Запада". В такую версию могут поверить разве что адепты Z-лагеря. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он резко раскритиковал Путина за его заявление на Петербурском экономическом форуме, в ходе которого глава Кремля обвинил Запад в инфляции и назвал войну "спасательным кругом" для западного мира, чтобы "свалить все на Россию".

По словам украинского чиновника, после российских преступлений в Украине вряд ли кто-либо, кроме сторонников "Z-лагеря", поверит таким словам.

"Нападаешь на Украину, стираешь целые города, совершаешь массовые казни, превращаешь Россию в средневековье, а потом называешь это "спасательным кругом для Запада"? И кто должен в это поверить, кроме Z-лагеря?" - резко подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно как можно быстрее получить достаточное количество единиц военной техники от Запада, чтобы переломить ход ситуации на фронте в пользу ВСУ. По его словам, если Киев одержит победу в войне над Москвой, Путин не применит ядерное оружие, поскольку он не самоубийца.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в том, что Россия напала на Украину. Как сказал глава страны-агрессора, Москва пошла на войну якобы из-за отказа западного мира говорить о гарантиях безопасности для российского государства.Читайте такжеВступление в Евросоюз – суверенное дело Украины, властей и украинского народа – Путин

При этом он забыл об адекватности требований России по тем же гарантиям безопасности и перекрутил устав ООН.

"Запад принципиально отказался исполнять ранее взятые на себя обязательства. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность", - подчеркнул Путин.

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