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Часть Украины может долго быть в оккупации: британские военные спрогнозировали ход войны

30 июня 2022, 08:21

Стратегически Москва проигрывает войну. Отступление ВСУ от Северодонецка - это для РФ "ощутимая победа". Но битва за Лисичанск дорого будет стоить России.

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Сейчас война в Украине идет в пользу России, считает генерал Ричард Барронс / Фото УНИАН,

Стратегически Россия проигрывает войну в Украине, но сейчас в РФ могут думать, что достигли определенных побед. При этом нужно быть готовыми к тому, что часть территории Украины может быть оккупирована длительное время.

Генерал Ричард Барронс, отставной офицер британской армии, бывший глава командования Объединенных сил рассказал Sky News, что сейчас война в Украине идет в пользу России.

"Я думаю, что в краткосрочной перспективе это так. Россия почувствует, что сидит сейчас чуть меньше чем на четверти Украины. Она знает, что у Украины нет военного потенциала, чтобы их отбросить, и почувствует, что в мире есть какая-то усталость нести последствия этой войны", - сказал генерал.

Но в то же время, по его словам, Москва осознает, что "стратегически" проиграет эту войну.

"Это государство-изгой. Его экономика сократится возможно на 15% в этом году. И если Украина сможет перевооружиться, то со временем изменит ход войны и начнет вытеснять россиян. Таким образом, для России, наверное, время решает все", - сказал Брэнсон.

За последнюю неделю украинские войска отступили от Северодонецка - для России "ощутимая победа". Но в соседнем Лисичанске, последнем крупном городе Луганска, который находится под контролем украинских войск, ожидается ожесточенная борьба.

Брэнсон подчеркнул, что оккупанты ни в коем случае "не должны думать, что они продвинутся дальше на Донбасс, не заплатив действительно высокую цену потерями личного состава и техники.

Аналитик обороны профессор Майкл Кларк также сказал, что захват Россией Северодонецка является "символически значимым".

"Этот город дает России северную часть Донбасса", – сказал он.

Бывший начальник Генштаба генерал Ричард Донат отметил, что в войне в Украине наступил "чрезвычайно критический момент".

"В скором будущем придет время, когда россияне получат контроль над этими двумя провинциями Донбасса, это их стратегическая игра сейчас. Теперь Запад может сказать россиянам, что они должны уйти. Россияне не пойдут добровольно, и кто их заставит?", — сказал Донат.

По его словам, НАТО не собирается начинать операцию по вытеснению россиян из Украины, то есть прямо вмешиваться в войну.

"Поэтому может возникнуть новая реальность, когда часть территории суверенной Украины остается оккупированной россиянами в течение довольно продолжительного времени", — добавил он.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин сменил риторику и больше не говорит о "денацификации" всей Украины. По словам хозяина Кремля, в планах РФ только Донбасс. При этом Путин отказывается называть сроки окончания своей "спецоперации".

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