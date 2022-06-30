Если Лукашенко нападет на Украину, под угрозой окажутся четыре региона – Золотарев

Даже если Минску удастся мобилизовать 30 тысяч человек, белорусскому режиму не хватит сил для войны против Украины, считает Андрей Золотарев.
Если Беларусь решится на военное вторжение на территорию Украины, под угрозой окажутся приграничные регионы – Киевская, Житомирская, Волынская и Черниговская области. Однако, даже учитывая возможность мобилизации 30 тысяч человек, белорусским войскам все равно может не хватить сил. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко столкнется с серьезным ударом по своей власти в случае гибели белорусов на войне против украинского государства, идея войны с которым не поддерживается в белорусском обществе. Об этом заявил политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.
В интервью Главреду он рассказал о том, что в случае нападения Беларуси на Украину под угрозой окажутся четыре региона, граничащие с белорусской республикой. Украинская армия вынуждена будет перебросить часть сил, чтобы прикрыть кордон.
Читайте также"Ситуация меняется очень сильно": мэр Житомира предупредил о вторжении армии Лукашенко в Украину"Киевская, Житомирская, Волынская, Черниговская области. То есть те области Украины, которые являются сопредельными с Беларусью. Именно им грозят боевые действия с участием белорусских войск, что автоматически отвлечет часть ВСУ для прикрытия границы", - считает эксперт.
Однако, по его словам, даже если Лукашенко удастся мобилизовать 30 тысяч человек, возможностей для войны против Украины недостаточно. Нужно время на их подготовку. В случае гибели белорусских военных на войне с ВСУ глава Беларуси столкнется с серьезным ударом по своему правящему режиму.
"Но опять-таки 30 тысяч человек, даже если Лукашенко мобилизует часть людей, мало. К тому же, мобилизованных нужно месяц-два готовить. Не думаю, что Лукашенко будет использовать их, как донбасских мобиков, которых брали из филармонии и бросали в качестве "пушечного мяса" в Мариуполь, где их выкашивали сотнями. Если из Украины пойдет масса гробов в белорусские города и села, последствия для Лукашенко будут плачевным", - сказал Золотарев.
Также политолог добавил, что несмотря на контроль белорусского общества со стороны государства, всему есть предел. Идея вторжения в Украину в Беларуси не имеет поддержки. Лукашенко понимают ситуацию и будет пытаться избежать полноформатного вступления Минска в войну.
"Хоть белорусы дисциплинированные и послушные, но всему есть предел. Идея войны у белорусов популярностью не пользуется. Лукашенко это прекрасно понимает, поэтому будет лавировать и петлять", - подчеркнул Андрей Золотарев.
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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину
Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой обсуждались вопросы риска военного вторжения Беларуси на территорию Украины. Как сообщил чиновник, государство намерено провести проверку боевой готовности в четырех областях.
Военный эксперт Олег Жданов 28 июня сказал, что Беларусь, судя по всему, готовится вступить в войну против Украины на стороне государства-агрессора РФ. По его мнению, до 1 июля, вероятно, приказа о наступлении белорусских войск не будет. Жданов оценивает вероятность нападения РБ на Украину как 50 на 50.
В Генеральном штабе ВСУ 29 июня рассказали, что в некоторых регионах Беларуси военкоматы проводят мероприятия, которые могут быть связаны с подготовкой к военной мобилизации.
"На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами Беларуси проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов", - подчеркнули в Генштабе.
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