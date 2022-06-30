Если Лукашенко нападет на Украину, под угрозой окажутся четыре региона – Золотарев

Белорусы не поддерживают войну против Украины, Лукашенко будет всячески лавировать и петлять – Золотарев / Коллаж УНИАН, Reuters

Если Беларусь решится на военное вторжение на территорию Украины, под угрозой окажутся приграничные регионы – Киевская, Житомирская, Волынская и Черниговская области. Однако, даже учитывая возможность мобилизации 30 тысяч человек, белорусским войскам все равно может не хватить сил. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко столкнется с серьезным ударом по своей власти в случае гибели белорусов на войне против украинского государства, идея войны с которым не поддерживается в белорусском обществе. Об этом заявил политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в случае нападения Беларуси на Украину под угрозой окажутся четыре региона, граничащие с белорусской республикой. Украинская армия вынуждена будет перебросить часть сил, чтобы прикрыть кордон.

Читайте также"Ситуация меняется очень сильно": мэр Житомира предупредил о вторжении армии Лукашенко в Украину"Киевская, Житомирская, Волынская, Черниговская области. То есть те области Украины, которые являются сопредельными с Беларусью. Именно им грозят боевые действия с участием белорусских войск, что автоматически отвлечет часть ВСУ для прикрытия границы", - считает эксперт.

Однако, по его словам, даже если Лукашенко удастся мобилизовать 30 тысяч человек, возможностей для войны против Украины недостаточно. Нужно время на их подготовку. В случае гибели белорусских военных на войне с ВСУ глава Беларуси столкнется с серьезным ударом по своему правящему режиму.

"Но опять-таки 30 тысяч человек, даже если Лукашенко мобилизует часть людей, мало. К тому же, мобилизованных нужно месяц-два готовить. Не думаю, что Лукашенко будет использовать их, как донбасских мобиков, которых брали из филармонии и бросали в качестве "пушечного мяса" в Мариуполь, где их выкашивали сотнями. Если из Украины пойдет масса гробов в белорусские города и села, последствия для Лукашенко будут плачевным", - сказал Золотарев.

Также политолог добавил, что несмотря на контроль белорусского общества со стороны государства, всему есть предел. Идея вторжения в Украину в Беларуси не имеет поддержки. Лукашенко понимают ситуацию и будет пытаться избежать полноформатного вступления Минска в войну.

"Хоть белорусы дисциплинированные и послушные, но всему есть предел. Идея войны у белорусов популярностью не пользуется. Лукашенко это прекрасно понимает, поэтому будет лавировать и петлять", - подчеркнул Андрей Золотарев.

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой обсуждались вопросы риска военного вторжения Беларуси на территорию Украины. Как сообщил чиновник, государство намерено провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Военный эксперт Олег Жданов 28 июня сказал, что Беларусь, судя по всему, готовится вступить в войну против Украины на стороне государства-агрессора РФ. По его мнению, до 1 июля, вероятно, приказа о наступлении белорусских войск не будет. Жданов оценивает вероятность нападения РБ на Украину как 50 на 50.

В Генеральном штабе ВСУ 29 июня рассказали, что в некоторых регионах Беларуси военкоматы проводят мероприятия, которые могут быть связаны с подготовкой к военной мобилизации.

"На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами Беларуси проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов", - подчеркнули в Генштабе.

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