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В Беларуси проверяют возможность проведения мобилизации - Генштаб

29 июня 2022, 20:28

Белорусские военные комиссариаты проверяют количество подлежащих мобилизации военнообязанных.

Беларусь, белорусские военные, лукашенко
В Беларуси может начаться мобилизация / Прессслужба президента Беларуси, Минобороны Беларуси

В Беларуси начали рассматривать возможность проведения мобилизации. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В некоторых регионах военные комиссариаты проверяют количество подлежащих мобилизации военнообязанных.

"На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами Беларуси проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов", — говорится в сообщении.

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси, заявив, что их страну втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Но именно от граждан страны сейчас зависит очень многое, считает президент Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.

Во Львовской области продолжается сооружение дополнительных оборонных и инженерных сетей из-за угрозы агрессии со стороны Беларуси.

Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск нанесет удар по Киеву.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жука сказал, что Минск якобы не собирается воевать с Украиной. Усиление войск на украинском направлении он объяснил "развитием государства".

Другие новости:

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