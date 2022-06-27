"Вас втягивают в войну с Украиной": Зеленский призвал белорусов не быть "пушечным мясом"

В Кремле уже все решили за белорусов и втягивают Беларусь в войну. Но именно простых граждан страны сейчас зависит очень многое, считает президент Зеленский.
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси, заявив, что их страну втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
"Отдельно я хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси – к людям и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении 26 июня.
По словам главы государства, в Кремле уже все решили за белорусов.
"Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы - не рабы и не пушечное мясо, вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", - отметил президент.
Зеленский считает, что народ Беларуси поддерживает Украину, а не войну.
"И именно поэтому вас, всех беларусов, российское руководство и хочет втянуть в войну. Хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень многое. Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле", - подчеркнул президент.
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Как сообщал Главред, президент Зеленский обратился к российским летчикам, диспетчерам, техникам и другим людям, которые обеспечивают запуск ракет по Украине.
"Мы всех вас найдем, каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси", – подчеркнул президент Украины.
Ракетный удар по Киеву 26 июня
Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.
Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи. Муж женщины вероятно погиб. По крайней мере, сообщалось об одном погибшем в результате ракетного удара.
Позже стало известно, что в Киеве были слышны звуки новых взрывов. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что было 6-7 взрывов. Агенство Reuters со ссылкой на очевидцев писало о двух мощных взрывах на южных окраинах Киева.
Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что оккупанты могут обстреливать Киев целый день.
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