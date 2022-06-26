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"Всех найдем": Зеленский пригрозил обеспечивающим запуски ракет по Украине россиянам

26 июня 2022, 23:51

Ракетные удары по жилым домам – это военные преступления, подчеркнул президент.

зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предупредил россиян, обеспечивающих запуски ракет по Украине, что каждый из них будет найден и ответит за убийства.

"Хочу сказать несколько вещей, очень адресных", - подчеркнул он в своем видеообращении в конце 123-го дня войны.

"Во-первых, все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, если кто-то думает, что может избежать ответственности, объяснив, что таким был приказ, то он ошибается.

"Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд - вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси... Нигде", - добавил Зеленский.

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Напомним, утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

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