Начали возводить оборонительные рубежи: Украина готовится к военному вторжению Беларуси

Армия Беларуси, ВСУ / Минобороны Беларуси, УНИАН

Во Львовской области продолжается сооружение дополнительных оборонных и инженерных сетей из-за угрозы агрессии со стороны Беларуси. Об этом сообщил первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик на брифинге.

"Наши задачи очень просты, но требуют кропотливой работы. Прежде всего, это слаживание всех сил и средств, как правоохранительного блока, так и военных, по координации планов отпора агрессии из Беларуси. Также это налаживание взаимодействия с соседними областями, в частности, с Волынской областью в части скоординированных действий", - сказал он.

Он отметил, что, прежде всего, надо быть готовыми к усилению ракетных и авиаударов с северного направления.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявлял, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой обсуждался риск военного вторжения Беларуси на территорию Украины. По словам чиновника, власти намерены провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июня пригрозил, дескать, нанести удар по Киеву со своей территории в том случае, если ВСУ якобы "пересекут границу" с республикой и, дескать, будут "целиться" в Мозырский нефтеперерабатывающий завод. По словам главы РБ, его государство якобы не собирается воевать с Украиной, однако проводит подготовку своих вооруженных сил.

Заместитель министра обороны Беларуси Александр Жук заявил, что Минск, мол, не будет воевать с Украиной. Создание военного оперативного командования на украинском направлении он назвал, дескать, "развитием государства".

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