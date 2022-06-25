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Войска РФ могут через 2-3 недели вернуться в Беларусь, есть риск захода в Украину ДРГ врага – ГУР

25 июня 2022, 15:44

Ударных группировок Беларуси для наступления на Украину не сформировано, сказал Вадим Скибицкий.

Лукашенко Путин войска
Россия и Беларусь проводят совместные учения военных подразделений, которые могут быть переброшены в Украину - ГУР / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН, Минобороны Беларуси

Отдельные подразделения специального назначения России вместе с ССО Беларуси проводят совместные учения. Маневры направлены на отработку применения таких группировок с территории РБ в Украине. Идет изучение района боевых действий. Такие действия могут указывать на подготовку вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые могут попасть на украинскую территорию. Готовых для осуществления военного вторжения группировок пока нет, однако уже через 2-3 недели российские войск снова могут вернуться в белорусскую республику. Об этом заявил представитель Главного управления Минобороны Вадим Скибицкий.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что согласно данным военной разведки Украины, спецподразделения РФ и Беларуси проводят учения с целью подготовки таких подразделения для войны в Украине и переброски их на украинскую территорию. Таким образом, идет изучение района, где они могли бы принять участие в военных действиях.

Читайте такжеРФ впервые ударила по Украине из Беларуси дальними бомбардировщиками Ту-22М3По словам спикера ГУР, речь идет о возможной подготовке к применению врагом на территории Украины своих ДРГ.

"Угроза заключается в том, что это могут готовиться диверсионно-разведывательные группы, которые затем могут зайти на нашу территорию", - отметил Скибицкий.

Однако сегодня нельзя сказать, что противник создал ударные группы, который готовы перейти к военному вторжению.

"Если говорить о создании ударных группировок, то на сегодняшний день мы этого не отмечаем", - уточнил представитель украинской разведки.

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Войска РФ снова могут оказаться в Беларуси

Впрочем, как полагают в ГУР, ситуация весной, когда была проведена перегруппировка войск РФ, вывод их с территории РБ переброска на восток Украины, показывает, что спустя 2-3 недели российские оккупационные подразделения снова могут оказаться на территории Беларуси.Читайте такжеУгроза нападения Беларуси остается, Лукашенко собрался мобилизовать 35 тысяч человек – Жданов

"Но опыт марта-апреля, когда российские войска были перегруппированы, выведены с территории Беларуси и переброшены на восток Украины, свидетельствует, что через две-три недели российские войска могут снова вернуться на территорию Беларуси", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявлял, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой обсуждался риск военного вторжения Беларуси на территорию Украины. По словам чиновника, власти намерены провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июня пригрозил, дескать, нанести удар по Киеву со своей территории в том случае, если ВСУ якобы "пересекут границу" с республикой и, дескать, будут "целиться" в Мозырский нефтеперерабатывающий завод. По словам главы РБ, его государство якобы не собирается воевать с Украиной, однако проводит подготовку своих вооруженных сил.

Заместитель министра обороны Беларуси Александр Жук заявил, что Минск, мол, не будет воевать с Украиной. Создание военного оперативного командования на украинском направлении он назвал, дескать, "развитием государства".

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