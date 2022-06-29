Дожмет ли Путин Лукашенко и ввяжется ли Беларусь в войну с Украиной – интервью с Золотаревым

Андрей Золотарев / УНИАН

Угроза со стороны Беларуси для Украины нарастает. Пусков ракет, которые происходят с территории Беларуси по украинским городам, все больше. Как и сообщений о том, что Россия перебрасывает военную технику, комплексы Искандер и прочее в Беларусь. В связи с этим возникают вполне оправданные опасения – не будет ли открыт у нас второй фронт благодаря белорусам и их непосредственному вступлению в войну.

Вступит ли Беларусь в войну, готова ли она воевать, какие задачи будут стоять перед белорусской армией в случае ее участия в боевых действиях на территории Украины, а также какие области нашей страны сейчас под угрозой – об этом и многом другом Главред говорил с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым.

– Как вы оцениваете вероятность того, что Лукашенко примет решение о введении белорусских войск на территорию Украины? И что пока что сдерживает его?

– Вспомните, как еще в феврале этого года военные эксперты апеллировали к логике, в частности, к азбучным понятиям о формировании ударной группировки. Тогда говорилось, что группировка российских войск, которая была сконцентрирована на границах с Украиной, недостаточна для масштабного вторжения. Но, тем не менее, Путин решился на авантюру. А, с военной точки зрения, это действительно была авантюра, ведь даже во время Второй мировой войны Будапешт брала полумиллионная группировка Красной армии, а Берлин – более чем миллионная.

Вторжение российских войск со стороны Беларуси в Житомирскую, Черниговскую и Киевскую области было чистой воды авантюрой. Тем не менее, это случилось.

По военным меркам, сегодня у белорусской армии недостаточно сил и ресурсов для военной операции на территории Украины. Необходима более серьезная и многочисленная группировка войск. Ведь если мы будем апеллировать к численному составу вооруженных сил Беларуси, то там войск первой линии, сухопутных частей, не так уж много. А в войне в Украине ключевую роль играет артиллерия, сухопутные войска… В Беларуси таких чуть более 30 тысяч человек: две десантные бригады, бригада спецназа и две мотострелковые бригады – только они являются полнокровными и готовыми вступить в битву. Но для тысячекилометровой границы Украины и Беларуси, когда 700 км из нее – это сухопутный участок, белорусской группировки войск откровенно мало.

Пока что присутствие российских войск в Беларуси уменьшилось. Да, туда вернулась часть штурмовой авиации, но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что было в феврале. Да, в Беларусь Россией переброшены оперативно-тактические комплексы "Искандер", но дополнить белорусскую армию своими штыками и бронетехникой РФ пока не спешит. То есть качественного и количественного усиления белорусской армии пока не происходит.

Но – Украину настойчиво приглашают в войну. Отсюда и удары "Искандеров" с территории Беларуси – очевидно, Россия рассчитывала на "ответку" со стороны Украины. Также вспомните заявления Лукашенко – мол, попробуйте только ударить по Мозырю, мы тогда сразу ударим по Киеву. И, в принципе, Беларусь может это сделать – у нее есть дивизион "Полонезов".

"Полонез" – это белорусско-китайская разработка: китайские ракеты, белорусские тягач, машина и сборка. На вооружении у белорусской армии "Полонезы" есть, но называются разные цифры – от четырех до десяти. Дальность – 300 км, то есть теоретически такие ракеты до Киева долететь могут. Но любой военный знает, что, чем больше дальность у реактивных систем залпового огня, тем меньше боевая часть. Потому сколь-нибудь серьезной угрозы Киеву белорусские "Полонезы" не представляют. Да, они прошли боевое применение в ходе войны в Нагорном Карабахе, поскольку единственная страна, которая купила эти комплексы – Азербайджан.

Кстати, очень интересный нюанс: несколько лет назад, когда ещё не было столь теплых отношений у Лукашенко с Россией, русские интересовались технологиями этого комплекса, а он превосходит по своим характеристикам и "Ураган", и "Смерч", но белорусы не давали. Видимо, сейчас ситуация изменилась...

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Во всяком случае, война с Украиной Лукашенко не нужна, ибо с населением в 9 миллионов и относительно небольшой армией, ему придется проводить мобилизацию. А это значит, что 20-30 тысяч белорусов придется выхватить из экономики и поставить под ружье.

Кроме того, у белорусской армии, в отличие от украинской, нет боевого опыта. Беларусь никогда не участвовала в войнах, а это очень существенный фактор.

Безусловно, в участии Беларуси в войне заинтересована Россия. А Лукашенко прекрасно понимает, что для него это будет билет в один конец, и ничто не помешает Кремлю провести рокировку. До сих пор Лукашенко пытался петлять – "умный теленок двух маток сосет". То есть он пытался лавировать между Россией, получая выгоды в виде дешевых российских энергоресурсов, и Европой, пытаясь развивать экспорт в европейские страны и в Украину. Все это было вполне разумно.

Но после 2021 года – после того, как на Беларусь наложили весьма существенные санкции – многое изменилось. Просто для понимания: белорусский калий – это 20% мирового рынка удобрений, и это существенная статья экспорта. При этом ВВП Беларуси порядка 60-70 млрд долларов, по индексу потребительской способности это 114-ая экономика мира, где-то между Мальдивами и Мексикой. В итоге Беларусь в силу дефицита ресурсов, когда нет своих нефти и газа, зависит и от российских энергоресурсов, и от экспортных рынков. И сейчас белорусская "нефтянка", то есть хорошо модернизированный и делавший качественные нефтепродукты Мозырский нефтеперерабатывающий завод просто обречен. России эта продукция не надо, а украинский и европейский рынки закрылись.

В итоге, белорусская экономика стоит на пороге больших потрясений.

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В этой ситуации война Лукашенко совершенно не нужна. Но Россия будет делать все, чтобы втянуть Беларусь в войну, поскольку Москве это выгодно. Прежде всего, потому что украинская армия будет вынуждена отвлечься на прикрытие границы в тысячу километров: понадобится перебросить на отражение атаки со стороны Беларуси 50-100 тысяч наших военнослужащих, а это те люди, которые могли бы подпереть фронт на самых опасных участках.

В общем, пока что вероятность вступления Беларуси в войну 50/50. Если рассуждать логически, то пока что она не нападет. Однако жизнь уже не раз опровергла логику, а потому мы можем ждать от Беларуси и Лукашенко чего угодно.

– Что может стать последним аргументом Кремля, который вынудит Лукашенко принять решение о введении войск в Украину?

– У белорусской армии не только численность хромает. Проблемой является еще и местность, где в случае чего ей придется вести наступление. Местность, мягко говоря, не лучшая для наступления. Полесье – это не Донбасс, там немного другой рельеф и ландшафт местности. Там большая лесистость, в отличие от Донбасса, много "зелёнки". В такой местности выстроить линию фронта с эшелонированной ПВО будет довольно сложно.

Путин будет втягивать Лукашенко в войну. Как? Ну, например, мы вполне можем ожидать каких-то провокаций. Допустим, российский спецназ, переодевшись в украинскую военную форму, может учудить что-то на территории Беларуси. И Лукашенко, учитывая постоянный прессинг на него (это мы увидим и во время его встречи с Путиным), может принять в итоге решение не в нашу пользу.

Пока что в драку не хочет ввязываться ни одна, ни другая сторона. Украине втягивание Беларуси в войну точно ни к чему, ведь это приведет к распылению войск. А уроки истории учат нас, чем это может обернуться: Украинская Народная Республика воевала по нескольким направлениям, и это очень плохо закончилось. Потому для нас отвлечение сил на Беларусь или Приднестровье было бы не самым разумным вариантом.

Россия, конечно же, заинтересована втянуть Беларусь в войну. У нее в этом стратегический интерес:

во-первых, ударить по каналам поставок с Запада боеприпасов и вооружений, поставить их под угрозу. Ведь речь будет идти о боевых действиях на соседних с Беларусью областях Украины;

во-вторых, Ровенская АЭС, которая расположена не так уж далеко от украино-белорусской границы. На сегодняшний день Россия контролирует АЭС в Энергодаре, крупнейшую в Европе, а, если будет захвачена еще и Ровенская АЭС, будет создана очень серьезная угроза украинской энергосистеме, тем более, накануне зимы.

Поэтому риск вступления Беларуси в войну остаётся очень высоким. Хочешь мира, в том числе и с Беларусью – готовься к войне.

Андрей Золотарев / УНИАН

– Если у нас откроется второй фронт благодаря белорусам, то какие задачи будут решаться Россией? Вы сказали о Ровенской АЭС, об оттягивании сил украинской армии с других участков фронта, а также о перекрытии поставок вооружений с Запада. Какие еще цели будет преследовать открытие второго фронта?

– Нашей главной задачей будет – не допустить противника Украины вглубь территории Украины. Некоторые фантазируют, что часть белорусских войск повернет на Минск, как после 22 июня многие думали, что немецкие солдаты повернут штыки, но немецкие солдаты, набранные в том числе из рабочих, не проявляли абсолютно никакой пролетарской солидарности.

Белорусская армия и белорусы в целом – дисциплинированные и послушные. Да, участие в войне им может тысячу раз не нравиться. Да, они не горят желанием воевать, они низко мотивированы. Но и разворачивать штыки в сторону Минска они не будут.

Потому наша задача будет состоять в том, чтобы не дать противнику продвигаться дальше и не распылять силы и ресурсы.

– Буквально на днях в Беларуси состоится Форум регионов Союзного государства, в ходе которого пройдет и встреча Лукашенко с Путиным. Чего ждать от этой встречи, может ли она закончиться какими-либо важными для нас решениями? Грубо говоря, не вступит ли после этого Беларусь в войну?

– Риск существует, но все-таки у этой встречи другая задача. Путину нужно компенсировать пощечину Токаева, который демонстративно и от ордена отказался, и четко заявил о том, что признавать квазигосударственные образования "ДНР" и "ЛНР" Казахстан не будет. Даже несмотря на то, что Казахстан – член ОДКБ, и у него вполне дружественные отношения с Россией, пока что не омраченные сколь-нибудь серьезными проблемами. Ведь, по большому счету, члены ОДКБ дистанцировались от Кремля. Поэтому Путину будет важно показать хоть какой-то суррогат единства.

Читайте такжеПоводы для беспомощной истерики Путина: как Украина ускользает из кремлёвских лапДа и присутствие делегации Талибана на питерском экономическом форуме, еще и на фоне того, что Россию вот-вот признают спонсором терроризма, было очень показательным. Путину нужно как-то разбавить эту компанию.

Лукашенко же понимает, что с ним может случиться так: он думал, что продал душу дьяволу, но в действительности он ее подарил. Он осознает, чем для него закончится непосредственное участие Беларуси в войне.

Несмотря на то, что Лукашенко и говорил, что если белорусы и будут пересекать границу с Украиной, то не на танках, а только на тракторе, с территории Беларуси осуществляются и запуски ракет, и происходило вторжение российских войск. А после всех этих действий территория Беларуси стала законной целью для ВСУ. Вот только нам это сейчас стратегически абсолютно не нужно.

Не нужно это и Лукашенко, потому что так он окончательно лишит себя свободы маневра. И тогда в любой момент в Кремле могут решить, что Лукашенко пора понизить с председателя колхоза до главного зоотехника или агронома, а то и вовсе отправить на пенсию или куда-нибудь ещё.

Поэтому, зная такую хитрую натуру Александра Григорьевича, можно быть уверенными, что он попытается лавировать до последнего. Получится ли это у него – вопрос открытый. Возможностей у него все меньше и меньше. Но Путин попытается его дожать.

– В данной ситуации способен ли Лукашенко самостоятельно принимать решения, или будет происходить то, о чем скажет Кремль? Он в состоянии еще лавировать и сопротивляться воле Путина?

– Определенная степень свободы в действиях и решениях у Лукашенко до сих пор осталась, но ее становится все меньше. В принципе, все "плюшки", на которые он мог рассчитывать, он получил: помощь России почти на 2 млрд долларов, рынки (белорусским машиностроением будут замещать дефицит того, что теперь отсутствует в России из-за санкционного режима).

А вот что за это у него попросят – вопрос. Но Лукашенко точно попытается избежать худшего. Военное вторжение на территорию Украины и прямое участие в войне белорусских войск для Лукашенко однозначно будет проигрышным вариантом.

У Путина сохраняется идея фикс – стать собирателем земель, потому он и Беларусь безо всяких проблем, без шума и пыли, "оформит" в союзное государство. Точно так же он хочет втянуть в это союзное государство и часть Украины. В декабре будет сто лет с момента основания Советского Союза. И идею о создании СССР 2.0 никто со счетов не сбрасывал. Путин ведь выстраивает исторические параллели, сравнивает себя с Петром І, основателем Российской империи.

Потому на месте Лукашенко я бы тысячу раз подумал.

Андрей Золотарев / УНИАН

– Если Лукашенко удастся сопротивляться, и Беларусь не вступит в войну, то какими будут последствия для России и Путина? Насколько для России будет существенно – так и не заручиться поддержкой белоруской армии?

– Для России это будет некритично. Поскольку мобилизационный ресурс и возможности белорусской армии не так уж и велики. Например, на вооружении белорусской армии более тысяч танков Т-72, из них современных модернизированных – всего 10-15%. Все остальное – это та техника, которая нуждается в приведении к современным стандартам. Но мы видим, что Россия снимает с консервации и гонит в Украину технику 50-летней давности. Запасов старых вооружений у Путина и без Беларуси хватает.

Но подставить плечо, например, с боеприпасами, Беларусь бы могла. Как говорят злые языки, обнаружился дефицит снарядов 122 мм для "Гвоздики" и Д-30. Вагоны с боеприпасами, которые проследовали на территорию России из Беларуси – это из той же серии.

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Военно-промышленный комплекс Беларуси тоже мог бы быть полезен России. Ведь у Беларуси была неплохая оборонка: оптика, возможности предприятий в сфере радиотехники и электроники. Поэтому Беларусь Путину нужна: это более-менее развитая индустриальная страна по меркам других соседей России, у Беларуси все-таки развита промышленность.

Понятно, что транзитная роль Беларуси теперь уже сводится к нулю в силу того, что Литва закрыла транзит. Чем это еще обернется – остается гадать.

Еще раз подчеркиваю, что прямое участие в боевых действиях для Лукашенко и его режима будет иметь самые негативные, даже пагубные последствия.

– Какие области Украины потенциально сейчас под угрозой?

– Киевская, Житомирская, Волынская, Черниговская области. То есть те области Украины, которые являются сопредельными с Беларусью. Именно им грозят боевые действия с участием белорусских войск, что автоматически отвлечет часть ВСУ для прикрытия границы.

Но опять-таки 30 тысяч человек, даже если Лукашенко мобилизует часть людей, мало. К тому же, мобилизованных нужно месяц-два готовить. Не думаю, что Лукашенко будет использовать их, как донбасских мобиков, которых брали из филармонии и бросали в качестве "пушечного мяса" в Мариуполь, где их выкашивали сотнями.

Если из Украины пойдет масса гробов в белорусские города и села, последствия для Лукашенко будут плачевными.

Хоть белорусы дисциплинированные и послушные, но всему есть предел. Идея войны у белорусов популярностью не пользуется. Лукашенко это прекрасно понимает, поэтому будет лавировать и петлять.

– То есть белорусы войны с Украиной не хотят?

– Не хотят. Ведь, в отличие от России, где из украинца годами формировался образ врага, в Беларуси такого не было. В РФ сначала это делали потихоньку, на уровне шуточек и подколов в фильмах (вспомните "Брат-2"), а потом это набрало обороты, и на данный момент мозги россиян промыты основательно. Даже если посмотреть на реакцию россиян и российских СМИ на ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, то мы не увидим ничего человеческого: для россиян это – "постановка", "Буча-2" и т.д.

Читайте такжеБеларусь примет удар на себя, или Почему Путину срочно необходимо участие Лукашенко в войнеУ белорусов этого нет. Там не формировался образ врага из украинца годами, это не отвечало целям режима Лукашенко.

Так что Беларусь войны не хочет и к ней не готова.

А Путину важно повязать Беларусь коровью, чтобы она ни вправо, ни влево уже не дергалась. Как в "ЛНР" и "ДНР" – массовая мобилизация, отлов.

– Вы вскользь уже упоминали этот момент, отвечая на другие вопросы, но хотелось бы его проговорить и отдельно. Вы отмечали, что у Лукашенко очень хитрая натура. Как вы считаете, может ли Лукашенко в какой-то момент в обмен, к примеру, на определенные гарантии Запада, вступить в войну, но на стороне Украины, а не России?

– Вступление Беларуси в войну на стороне Украины исключено. Война есть война, и воевать белорусы не горят желанием ни на стороне Украины, ни на стороне России. Беларусь привязана к России, она находится в ее информационном и культурном поле. Потому вероятность вступления Лукашенко в войну на стороне Украины нулевая.

А вот режим дружественного нейтралитета он может соблюдать. Во всяком случае, для Украины это сняло бы массу проблем.