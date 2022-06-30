УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение - Politico

30 июня 2022, 06:50

Украинские военные могут получить от Италии вооружение, похожее на то, которое нам уже дают Германия и Нидерланды. В частности, это могут быть гаубицы.

Марк Рютте
Марк Рютте / Фото УНИАН

Италия будет поставлять в Украину тяжелое вооружение, аналогичное тому, что уже предоставили Германия и Нидерланды. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в кулуарах саммита лидеров НАТО в Мадриде и призвал других партнеров НАТО увеличить поставки оружия.

Как пишет Politico, отправка современной артиллерийской техники означала бы значительное увеличение военной поддержки со стороны Италии, хотя официальный Рим еще не подтвердил этот шаг. Точный список техники, которую могла бы получить Украина, держится в секрете.

Рютте отметил, что его "на данный момент больше всего беспокоит" "сложная" ситуация на востоке Украины, где в последние недели российские войска продвигались медленно, но постоянно.

"Невероятно важно, чтобы Украина получала достаточное количество тяжелых систем вооружения", — сказал Рютте.

По его словам, Германия и Нидерланды уже усилили свое взаимодействие, объявив, что отправят в Украину шесть современных гаубиц Panzerhaubitze 2000 в дополнение к 12 таким же артиллерийским орудиям, которые две страны поставили на прошлой неделе.

Рютте подчеркнул, что "Италия тоже решила внести свой вклад".

На вопрос, означает ли это, что Рим также отправит гаубицы Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, которые есть на армейских складах в Италии, Рютте ответил, что "нам еще предстоит увидеть", будут ли это Panzerhaubitze.

Заявление Рютте прозвучало в тот момент, когда Рим столкнулся с растущим давлением с целью увеличить поставки оружия в Украину.

"Невероятно важно, чтобы все страны, у которых еще есть товар на полках, доставили его [в Украину]. Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не сможете полностью защитить свою территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделяли приоритетное внимание Украине", - сказал Рютте.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в апреле спросила у своего итальянского коллеги Лоренцо Герини, может ли Рим участвовать в совместных поставках артиллерии в Украину, но получила отказ.

Представитель министерства обороны Италии отказался комментировать возможную поставку гаубиц, заявив, что "в Италии список материалов [для Украины] засекречен".

Как сообщал Главред, союзники по НАТО продолжат поставлять Украине оружие столько, сколько понадобится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним, Словакия намерена передать Украине свои советские истребители МиГ-29. Передача самолетов может состояться после того, как правительство страны договорится о защите воздушного пространства с Польшей и Чехией.

Другие новости:

война в Украине НАТО военная помощь поставки оружия новости Украины и мира
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:50

Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение - Politico

06:25

Кремлевский маньяк беситсямнение

05:56

7 умных трюков для красивых и блестящих волос, которые не стоят ни копейки

05:35

Если Лукашенко нападет на Украину, под угрозой окажутся четыре региона – ЗолотаревВидео

05:20

Самое вкусное и воздушное дрожжевое тесто для пирожков, которое получается у всех: бабушкин рецептВидео

Реклама
05:01

Гороскоп на июль 2022: Стрельцам повезет с работой и будет много прибылиВидео

04:21

Хотят ли белорусы воевать против Украины: ответ политологаВидео

03:40

Синоптики рассказали, когда в Украину ворвется похолоданиеВидео

03:03

Отпуск мечты, неожиданные деньги или успех в личной жизни: 3 знака зодиака – везунчики месяцаВидео

02:33

Как сделать унитаз снова белым: убираем застарелый налет и желтизну

02:07

Прогноз печальный: в МВД озвучили сроки контрнаступления ВСУВидео

01:35

Самый вкусный кофе: 4 пряности, которые добавят напитку необыкновенный вкус и аромат

00:51

Приметы на 30 июня: что нельзя делать в самый опасный день июня и как не попасть в бедуВидео

00:04

"В Кремле штаны снимал": Приходько оскорбила Потапа, тот ответил

29 июня, среда
23:54

Гороскоп на июль 2022 для Козерогов: судьбоносная встреча, яркий роман и неожиданный кризисВидео

23:52

На Луганщине россияне сбросили мощную авиабомбу на склады с гумпомощьюВидео

23:37

Фреймут показала редкое фото младшей дочери

23:22

Оккупанты перебрасывают под Кривой Рог дополнительные силы - ОВАВидео

23:11

"Погоревала, а потом отпустило": актриса "Сватов" призналась в любви Добронравову

23:01

"Чудеса происходят": Арестович рассказал о поразительном изменении в армии РФВидео

Реклама
22:42

Беременная Регина Тодоренко разгневалась и устроила "скандал" российским СМИВидео

22:37

Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна из Украины - Минобороны Британии

22:24

Лобода переписала российскую недвижимость на охранника - СМИ

21:54

"Ударили битой по пальцам": оккупанты наносят увечья, чтобы остаться в живых в УкраинеВидео

21:54

Появилось жуткое видео ракетного удара по дому в НиколаевеВидео

21:11

Путин намерен захватить большую часть Украины: США видят тяжелый конфликт самым вероятным сценариемВидео

20:58

Россия "анонсировала" удары по больницам: какие города в опасности

20:37

Идеальное заварное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: самый простой и быстрый рецептВидео

20:28

В Беларуси проверяют возможность проведения мобилизации - ГенштабВидео

20:24

Джонсон пояснил, почему не стоит бойкотировать саммит G20 из-за ПутинаВидео

20:21

Курс Украины на НАТО остается на повестке дня, Киев уже соответствует стандартам Альянса – ОПВидео

20:10

Приметы на 1 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:55

Спецназ РФ в украинской форме "что-то учудит": зачем Путин втягивает Лукашенко в войну - ЗолотаревВидео

19:44

Елена Зеленская расплакалась из-за убитых украинских детей: трогательное видео покоряет TikTokВидео

19:43

Детонация из-за молнии: под Вышгородом разрушен мост через Ирпень, есть жертва

19:43

Как стирать кроссовки в стиральной машине: 5 золотых правил, которые сохранят вашу обувь

19:39

4 года невероятной удачи и успеха: три знака зодиака в списке любимчиков судьбыВидео

19:37

4 очаровательные стрижки для женщин после 40 лет с невероятным омолаживающим эффектом

19:25

Армия Украины выбьет войска РФ за линию 23 февраля до конца года при двух условиях – ХоджесВидео

19:16

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕвросоюзомВидео

Реклама
18:56

В Якутии разбился вертолет Ми-8: это уже третий за восемь дней

18:36

Щуцкий: очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины

18:36

"Путин должен позорно проиграть эту войну": у Зеленского дали прогноз касаемо УкраиныВидео

18:18

Как можно бороться с ракетными атакамимнение

18:16

В России разразились угрозой напасть на Литву из-за транзитной блокады КалининградаВидео

17:54

Более полутора десятков ракет: в Черном море РФ увеличила количество кораблей с крылатыми ракетамиВидео

17:49

Украина вернула 95 защитников Азовстали - МинобороныВидео

17:36

Риск травм, повестка или сложности с деньгами: 3 знака зодиака – неудачники июляВидео

17:32

"Мы на машинах туда-сюда ездили": оккупант рассказал, как убивал украинцев в ХерсонеВидео

17:27

В Украине приостанавливают работу крупные ГОКи

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять