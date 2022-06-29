Украина получит еще 12 САУ Caesar и Panzerhaubitze – от Франции, Германии и Нидерландов

Самоходная артиллерийская гаубица Panzerhaubitze 2000/ ips-dc.org

Украине передадут еще 12 самоходных артиллерийских установок. Шесть из них предоставит Франция – это будут САУ Caesar.

Такие установки передадут дополнительно к тем 12, которые эта страна уже дала ранее. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, сообщает Le Parisien.

Однако Лекорню не уточнил, когда именно эти дополнительные установки прибудут в Украину.

Также Украина получит еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000 – по три от Германии и Нидерландов. Дополнительные установки эти страны решили передать после просьбы министра обороны Украины. Об этом сообщили министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и ее нидерландская коллега Кайсе Оллонгрен в Мадриде, пишет DW.

"Важно, что Украина может рассчитывать на нас. Если они говорят, что им нужно, мы делаем всё возможное, чтобы предоставить. И в этом случае Германия и Нидерланды были в состоянии сделать именно это", – подчеркнула Оллонгрен.

Ламбрехт при этом отметила, что теперь ФРГ исчерпала все возможности предоставления Украине САУ Panzerhaubitze 2000, однако эти установки еще дадут, потому что сейчас Украину нужно поддерживать.

Ранее обе страны уже прислали нашей стране 12 таких САУ: семь – Германия, пять – Нидерланды.

Самоходные гаубицы Caesar – что о них известно

Caesar – это французская 155-мм самоходная артиллерийская установка. Она предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Во Франции они состоят на вооружении с 2007 года.

Такая пушка может применять весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, в том числе кассетные. Максимальная дальность стрельбы 42 км. Из этой техники можно делать 6 выстрелов в минуту.

САУ Panzerhaubitze 2000 – что известно

Panzerhaubitze 2000 – это немецкая САУ, которая оснащена 155 миллиметровой пушкой. Гаубица имеет систему навигации, автоматизированную систему огневого управления, ручную систему заряжания с боевым комплектом в 60 снарядов, а также 228 модульных метательных зарядов.

Ранее сообщалось, что гаубицы Caesar помогли уничтожить уже не менее 80 артиллерийских орудий врага. Оружие уже активно используется на фронте на Донбассе.

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