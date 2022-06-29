"Никто не хочет воевать, задолбали": в оккупированной Макеевке жена не дала забрать мужа на войну

В оккупированной Макеевке жена не дала забрать мужа на войну/ скрин

На временно оккупированных территориях Донбасса мужчин ловят прямо на улицах, чтобы отправить их воевать против Украины. При этом им не выдают никаких повесток, а просто отбирают документы и забирают мужчин с собой.

Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Сергей Гармаш. Он отмечает, что с 10-х чисел июня наблюдался спад мобилизационной активности на оккупированных территориях, однако с 23 июня "мобилизация" в ОРДЛО начала приобретать новые обороты.

Рейды из военкомата проводятся на улицах, трассах, пунктах выезда. При этом повестки вручают даже тем, у кого была "бронь".

В доказательство того, как на самом деле происходит "мобилизация" в ОРДЛО, Гармаш обнародовал видео из оккупированной Макеевки под Донецком. Мужчину "поймали" прямо на улице, забрали документы и хотели повезти его с собой.

Однако на помощь своему мужу пришла его бойкая жена, которая смогла отбить его у представителей военкомата. Всё происходящее она снимала на телефон

Женщина отметила, что в псевдореспублике не введено военное положение и не позволяла забрать ее мужа.

"Никакого военкомата, никуда он не поедет. Верните документы! Кого хотят, того и берут! Воевать никто не хочет, вы уже задолбали своей войной. Забрали всех мужчин, всех ребят, половину уже похоронили мы! Зятя, брата, всех на свете. Один остался. У нас ребенок инвалид, ничего?" – сказала жительница Макеевки.

Паспорт у мужчины был украинский, и женщина подчеркнула, что они с мужем граждане Украины.

Женщине всё же удалось забрать документы. Однако мужчине сказали за два часа появиться в военкомате и пройти медкомиссию.

Что было дальше и вернулся ли он домой после этой "медкомиссии" – неизвестно. Журналист отмечает, что Telegram-канал женщины, которая отбила своего мужа от мобилизации и записала видео, уже "подчистили".

Ранее сообщалось, что в РФ проводят "тайную мобилизацию" чтобы не объявлять всеобщую по стране. Для этого в Кремле манипулируют российским законодательством. Они хотят позволить ребятам подписать контракт сразу после того, как они достигнут совершеннолетия или закончат среднюю школу.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о потерях армии Украины в войне с Россией. Глава государства заявил, что там, где украинские защитники теряют одного человека, российские оккупанты теряют пятерых солдат. Такая же математика касается и техники.

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