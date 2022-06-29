"Никто не хочет воевать, задолбали": в оккупированной Макеевке жена не дала забрать мужа на войну

Мужчину пытались забрать в военкомат прямо с улицы, отобрав у него документы, но жена не пустила его на войну.
На временно оккупированных территориях Донбасса мужчин ловят прямо на улицах, чтобы отправить их воевать против Украины. При этом им не выдают никаких повесток, а просто отбирают документы и забирают мужчин с собой.
Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Сергей Гармаш. Он отмечает, что с 10-х чисел июня наблюдался спад мобилизационной активности на оккупированных территориях, однако с 23 июня "мобилизация" в ОРДЛО начала приобретать новые обороты.
Рейды из военкомата проводятся на улицах, трассах, пунктах выезда. При этом повестки вручают даже тем, у кого была "бронь".
В доказательство того, как на самом деле происходит "мобилизация" в ОРДЛО, Гармаш обнародовал видео из оккупированной Макеевки под Донецком. Мужчину "поймали" прямо на улице, забрали документы и хотели повезти его с собой.
Однако на помощь своему мужу пришла его бойкая жена, которая смогла отбить его у представителей военкомата. Всё происходящее она снимала на телефон
Женщина отметила, что в псевдореспублике не введено военное положение и не позволяла забрать ее мужа.
"Никакого военкомата, никуда он не поедет. Верните документы! Кого хотят, того и берут! Воевать никто не хочет, вы уже задолбали своей войной. Забрали всех мужчин, всех ребят, половину уже похоронили мы! Зятя, брата, всех на свете. Один остался. У нас ребенок инвалид, ничего?" – сказала жительница Макеевки.
Паспорт у мужчины был украинский, и женщина подчеркнула, что они с мужем граждане Украины.
Женщине всё же удалось забрать документы. Однако мужчине сказали за два часа появиться в военкомате и пройти медкомиссию.
Что было дальше и вернулся ли он домой после этой "медкомиссии" – неизвестно. Журналист отмечает, что Telegram-канал женщины, которая отбила своего мужа от мобилизации и записала видео, уже "подчистили".
Ранее сообщалось, что в РФ проводят "тайную мобилизацию" чтобы не объявлять всеобщую по стране. Для этого в Кремле манипулируют российским законодательством. Они хотят позволить ребятам подписать контракт сразу после того, как они достигнут совершеннолетия или закончат среднюю школу.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о потерях армии Украины в войне с Россией. Глава государства заявил, что там, где украинские защитники теряют одного человека, российские оккупанты теряют пятерых солдат. Такая же математика касается и техники.
Смотрите онлайн новости Донбасса:
Читайте также:
- Удар ракетами по Днепру: под завалами СТО нашли тела женщины и мужчины
- 83-летняя жительница Одессы отдала военным стиральную машинку и деньги с пенсии
- У Путина "синдром маленького мужчины", смотрит на себя "взглядом мачо" - министр обороны Британии