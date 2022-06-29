Удар ракетами по Днепру: под завалами СТО нашли тела погибших

Под завалами СТО в Днепре нашли тела погибших / Фото иллюстративное: Полтавская ОВА, УНИАН

Под завалами СТО в Днепре, по которому россияне во вторник, 28 июня, нанесли ракетный удар, нашли тела двух погибших – женщины и мужчины.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он рассказал, что погибшие оказались в эпицентре взрыва.

На месте разрушенной СТО были найдены обломки ракеты "Калибр".

"Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двух погибших – мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", – написал Резниченко.

Ракетный удар по Днепру

Во вторник, 28 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. Около 17:00 вражеская ракета попала в СТО. Кроме этого, пострадали железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

Напомним, утром 29 июня российские захватчики обстреляли ракетами Николаев. Было попадание в многоэтажку.

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